مظاهرات حاشدة عبر العالم تنديدا بحرب الإبادة والتجويع على غزة

تشهد مدن عديدة في أوروبا وآسيا عدة مظاهرات للمطالبة بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المجوّعين من المدنيين المحاصرين.

وفي أمستردام، دعا المتظاهرون الحكومة الهولندية إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد إسرائيل، تشمل فرض عقوبات صارمة وقطع العلاقات السياسية والعسكرية معها، مؤكدين عزمهم مواصلة الاحتجاج في الشوارع وأمام المؤسسات العسكرية حتى تلبية مطالبهم.

Full solidarity with all of these heroes, especially those from @DefendourJuries, from an Amsterdam demonstration for the @GlobalSumudF aiming to break the Gaza blockade. We are all Palestine Action. https://t.co/73SR6XHm3r pic.twitter.com/jY7xFmWwpP — Harry Pettit 🇱🇧🇵🇸 (@HarrygPettit) August 9, 2025

كما خرجت في العاصمة البريطانية لندن مظاهرة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف للمطالبة بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية ووقف تصدير السلاح لها.

وانتقد المتظاهرون ما اعتبروه تقاعس الحكومة البريطانية عن اتخاذ مواقف حازمة توازي حجم المأساة الإنسانية الناتجة عن الحصار والتجويع المستمر في القطاع.

وفي السياق، قالت الشرطة إنها اعتقلت أكثر من 50 شخصا خلال مشاركتهم في مظاهرة أمام البرلمان احتجاجا على قرار بريطانيا حظر حركة "فلسطين أكشن".

كما شهدت عواصم ومدن أوروبية أخرى مظاهرات مماثلة، أبرزها في العاصمة الفرنسية باريس، والسويدية ستوكهولم، والألمانية برلين، واليونانية أثينا.

وينتظر خروج مظاهرات أخرى مساء اليوم في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن وفي إسطنبول بتركيا حيث ينتظر خروج مسيرة ليلية تضامنا مع غزة ستنطلق من ميدان بايزيد التاريخي في وسط المدينة وتنتهي بجامع آيا صوفيا.

مظاهرات آسيا

وفي الجانب الآخر من المعمورة، نددت منظمات ماليزية شعبية وحكومية بجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وعموم فلسطين.

إعلان

وتجمع آلاف المتظاهرين في ساحة الاستقلال وسط العاصمة كوالالمبور بدعوة من مؤسسات أهلية داعمة للشعب الفلسطيني. وقال منظموا المظاهرة للجزيرة، إن المظاهرة تحمّل قادة العالم مسؤولية الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في القطاع.

من جانبها، جددت الحكومة الماليزية إدانتها لما وصفته بجرائم الإبادة الجماعية، مؤكدة تمسكها بالمطالبة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة دون شروط مسبقة.

وفي أستراليا، تظاهر عشرات الأستراليين في العاصمة كانبيرا للمطالبة بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة وإدخال المساعدات.

وردد المتظاهرون هتافات تندد باستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والتجويع التي تستهدف سكان القطاع. كما طالبوا بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية.

🇭🇲 AUSTRALIE : Des milliers de personnes ont manifesté dans les rues de Canberra en soutien au peuple palestinien 🇵🇸 pic.twitter.com/ZeT2JtfJXR — AJIB.fr (@AJIB_fr) August 9, 2025

وفي كوريا الجنوبية، خرج متظاهرون في العاصمة سول تضامنا ودعما لقطاع غزة وفلسطين. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، كما رفعوا شعارات تنادي بالحرية لفلسطين وبرفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية. وطالبوا بوقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ ما يقارب العامين على القطاع.