دورية إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة جنوبي سوريا

QUNEITRA, SYRIA - JUNE 11: Israeli military vehicles drive towards from the outskirts of the town of Hader towards an Israeli military base on Syrian territory on June 11, 2025 in Quneitra Governorate, Syria. Israeli forces have conducted routine operations in Syria since the fall of the Assad regime, patrolling areas in the southwest and launching airstrikes on Syria's military infrastructure. According to news reports today, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is interested in US-brokered negotiations with the new Syrian government. (Photo by Ed Ram/Getty Images)
آلية إسرائيلية تتوغل في القنيطرة السورية (غيتي)
9/8/2025-|آخر تحديث: 12:19 (توقيت مكة)

توغلت دورية عسكرية إسرائيلية من عدة آليات اليوم السبت في قرية رويحينة بريف القنيطرة جنوبي سوريا، وفق ما أكده مصدر للجزيرة.

وقالت شبكة "درعا 24" الإخبارية إن 5 آليا عسكرية إسرائيلية توغلت أيضا في قرية الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، مشيرة إلى توغل تزامن مع ذلك في بلدة كودنا حيث فتش جيش الاحتلال منازل سوريين.

وأضافت الشبكة المحلية أن 10 سيارات دفع رباعي محملة بالجنود الإسرائيليين أقامت حاجزا قرب خط وقف إطلاق النار مع الجولان السوري المحتل عند سرية يقال لها "السوس".

وذكرت أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا قرية بريقة في ريف القنيطرة الجنوبي.

وأمس الجمعة، استهدف الجيش الإسرائيلي بطائرة مسيّرة مقرا للأمن الداخلي في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

ومنذ 7 أشهر يحتل الجيش الإسرائيلي جبل الشيخ السوري، وهو أبعد نقطة عن حدود إسرائيل.

كما يحتل شريطا أمنيا بعرض 15 كيلومترا في بعض المناطق جنوبي سوريا، ويسيطر على أكثر من 40 ألف سوري داخل المنطقة العازلة السورية المحتلة.

ومنذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، توغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل أراضي سوريا وشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.

المصدر: الجزيرة

