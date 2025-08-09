عاجل,
أخبار

عاجل | سانا عن مصدر حكومي سوري: المؤتمر ضربة لجهود التفاوض ولن نشارك في أي اجتماعات مقررة بباريس

9/8/2025-|آخر تحديث: 10:39 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان