أعلن الجيش اللبناني مقتل 6 عسكريين وإصابة آخرين أثناء عمل وحدة من الجيش على تفكيك مخزن أسلحة جنوبي البلاد.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري فضل عدم الكشف عن هويته، إن "5 عسكريين قتلوا اثناء إزالة ذخائر وأعتدة غير منفجرة من مخلّفات الحرب الأخيرة، داخل منشأة عسكرية تابعة لحزب الله".

كما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن ذخائر من مخلفات العدوان الإسرائيلي على الجنوب انفجرت بفريق هندسة تابع للجيش اللبناني، وأن ذلك جاء خلال تفكيك الفريق بعض القذائف في المنطقة الواقعة بين بلدة مجدلزون ــ وزبقين بقضاء صور، مشيرة إلى وجود معلومات عن وقوع إصابات بينهم شهداء، دون مزيد من التفاصيل.

ويتولى الجيش اللبناني بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) بتفيك مواقع عسكرية تابعة لحزب الله بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل.

أثناء كشف وحدة من الجيش على مخزن للأسلحة وعملها على تفكيك محتوياته في وادي زبقين – صور، وقع انفجار داخله، ما أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد ٦ عسكريين وإصابة آخرين بجروح.

تجري المتابعة لتحديد أسباب الحادثة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/pzoARZPleW pic.twitter.com/uykeXJ8wrC — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 9, 2025

نعي رسمي

وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل، أطلع الرئيس جوزيف عون على خلفيات الانفجار الذي أودى بحياة عدد من الجنود أثناء تفكيك ذخائر من المخلفات الإسرائيلية جنوبي لبنان.

وأضافت الرئاسة أن عون أكد أن جنود الجيش الذين سقطوا جراء الانفجار ضحوا بأرواحهم في سبيل لبنان.

من جهته نعى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، العسكريين الذين سقطوا في هذا الانفجار وأكد أن الجيش سيبقى حاميا للوطن.

وفي يونيو/حزيران، أعلن سلام أن الجيش اللبناني فكّك منذ وقف إطلاق النار أكثر من 500 موقع ومخزن سلاح في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على بعد 40 كيلومترا من الحدود).

إعلان

وشنت إسرائيل ابتداء من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 280 قتيلا و586 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.