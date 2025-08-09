إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بساحة تايمز سكوير في نيويورك

أصيب 3 أشخاص بجروح في إطلاق نار بميدان تايمز سكوير في نيويورك، بحسب ما أفادت به إدارة شرطة نيويورك اليوم السبت.

ورصدت قوات الأمن إطلاق النار في حدود الواحدة و20 دقيقة صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي، وتسبب الحادث في إصابة 3 أشخاص حالتهم مستقرة بعد نقلهم إلى المستشفى.

وأكدت الشرطة اعتقال شخص واحد يجري حاليا استجوابه على خلفية حادث إطلاق النار.

وأظهرت مقاطع نشرت عبر مواقع التواصل الجماعي حالة هلع وفرار الموجودين قرب موقع الحادث بالتزامن مع تدخل قوات الأمن للتعامل مع منفذ الهجوم.