عاجل | أ.ب: إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بساحة تايمز سكوير في نيويورك

9/8/2025-|آخر تحديث: 12:15 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

