اندلاع حريق بمسجد قرطبة التاريخي في إسبانيا

اندلع حريق في مسجد قرطبة الشهير في جنوب إسبانيا الجمعة، لكن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد النيران وإنقاذ المعلم التاريخي.

وأظهرت مقاطع فيديو النيران وهي تتصاعد من داخل المعلم الديني والسياحي المدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو، الذي يزوره نحو مليوني شخص سنويا.

وأعلن رئيس بلدية مدينة قرطبة خوسيه مارا بيليدو أنه تم السيطرة على الحريق وإنقاذ المعلم التاريخي.

وكتب على منصة إكس "لحسن الحظ، حال التدخل السريع والرائع لرجال إطفاء قرطبة دون وقوع كارثة. تم إخماد الحريق الآن، وسيبقى رجال الإطفاء وفرق الشرطة المحلية في الموقع الليلة لتجنب أي خطر".

واندلع الحريق قرابة الساعة التاسعة مساء (19:00 بتوقيت غرينيتش)، مما أثار المخاوف بشأن هذه التحفة المعمارية التي تعود إلى العصور الوسطى، وأعاد إلى الأذهان حريق عام 2019 الذي أتى على كاتدرائية نوتردام في باريس.

ووفقا لوسائل إعلامية، فإن سبب الحريق اشتعال النار في آلية تستخدم لكنس الأرض.

ويعتبر مسجد قرطبة جوهرة معمارية شيدت على يد أمراء وخلفاء أمويين بين القرنين الثامن والعاشر، حيث أقامه المسلمون في غضون 75 عاما من فتحهم الأندلس عام 711.

وبدأت أعمال البناء على موقع كنيسة في القرن الثامن على يد الأمير عبد الرحمن الداخل، ثم تم التوسع على مدى 4 قرون، وظل لقرون طويلة مركزا للعلم والمعرفة في العالم، وتخرّج فيه ثلة من كبار علماء المسلمين.

وعدّه المؤرخون واحدا من عيون الكنوز المعمارية العالمية، وقد حافظ على طابعه المعماري، رغم التوسعات والتجديدات التي لحقت به قبل وبعد تحوله إلى كاتدرائية مسيحية عام 1236.