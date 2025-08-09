القبض على 20 مشتبها بالعمالة للموساد في إيران

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم السبت، القبض على 20 مشتبها بأنهم عملاء لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) على مدى الشهور القليلة الماضية، مؤكدة التعامل بمنتهى الحزم مع أمثال هؤلاء، حتى يكون المدانون منهم عبرة لغيرهم.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانكير للصحفيين في طهران اليوم إنه جرى إسقاط التهم الموجهة إلى بعض المشتبه بهم وأطلق سراحهم، دون أن يذكر عددهم على وجه التحديد.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن جهانكير قوله "لن يبدي القضاء أي تهاون تجاه الجواسيس وعملاء النظام الصهيوني. وسيجعل جميع المدانين منهم عبرة عبر إصدار أحكام رادعة".

وأوضح أنه سيعلن عن التفاصيل كاملة بمجرد اكتمال التحقيقات.

إعدام عالم نووي

والأربعاء، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران أعدمت عالما نوويا يدعى روزبه وادي أُدين بالتجسس لصالح إسرائيل، ونقل معلومات عن عالم نووي آخر قتل في الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران في يونيو/حزيران الماضي.

وزادت عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل بشكل كبير هذا العام، إذ جرى تنفيذ ما لا يقل عن 8 أحكام بالإعدام في الأشهر القليلة الماضية.

وعلى مدى 12 يوما في يونيو/حزيران، شنت إسرائيل ضربات جوية على إيران مستهدفة كبار القادة العسكريين وعلماء نوويين ومنشآت نووية وأحياء سكنية. وردت إيران بوابل من الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أن 1190 إيرانيا قتلوا خلال الهجمات الإسرائيلية، من بينهم 436 مدنيا و435 من أفراد الأمن، بينما قالت إسرائيل إن 28 شخصا قتلوا في الهجمات التي نفذتها إيران للرد على ذلك.