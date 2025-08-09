اجتماع عربي الأحد لبحث التصدي لخطة إسرائيل لاحتلال غزة

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، مهند العكلوك -اليوم السبت- عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين غدًا الأحد، لبحث آليات التحرك ضد قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة كاملا.

وأوضح العكلوك في تصريح صحفي أن الاجتماع -الذي يُعقد في مقر الأمانة العامة بالقاهرة- يأتي بطلب من دولة فلسطين وبدعم من الدول الأعضاء، ويهدف إلى مناقشة آليات التحرك العربي ضد القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال غزة، الذي ينذر بتهجير قسري واسع للفلسطينيين داخل القطاع وخارجه.

وأشار مندوب فلسطين الدائم إلى أن الاجتماع سيبحث كذلك سبل وقف المجازر والانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين في غزة، ضمن "حرب الإبادة الجماعية"، التي تشمل القتل والتجويع والتدمير الممنهج، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

إدانات عربية

واليوم السبت، أدانت الجزائر "بشدة" المخططات الإسرائيلية لإعادة احتلال غزة وتهجير سكانها قسرًا"، معتبرة أنها تمثل تحديًا صارخًا لإرادة المجتمع الدولي، خاصة بعد انعقاد المؤتمر الدولي لحل الدولتين في نيويورك أواخر يوليو/تموز الماضي.

من جهتها، أدانت تونس اليوم السبت، إعلان إسرائيل نيتها إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، داعية إلى وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع منذ أكثر من 21 شهرا.

وقد أدانت دول عربية وإسلامية، اليوم السبت، خطة إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة، واعتبرته تصعيدا خطيرا ومرفوضا وانتهاكا للقانون الدولي.

وأكدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في غزة، في بيان مشترك، إدانتها الشديدة ورفضها القاطع إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة.

واعتبرت اللجنة أن هذا الإعلان يشكل تصعيدا خطيرا ومرفوضا، وانتهاكا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

إعلان

وشدد البيان، على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.

بيان | قطر تدين بأشد العبارات قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة بالكامل#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/E9xBhldjdu — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) August 8, 2025

كما أكدت بيانات سابقة صادرة عن وزارات خارجية كل من السعودية وقطر والإمارات، رفضها قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، أدانت "بشكل قاطع" إمعان إسرائيل في ارتكاب جرائم التجويع و الممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) قد أقر، فجر الجمعة، خطة تدريجية عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال القطاع بالكامل. وتشمل الخطة تهجير سكان مدينة غزة نحو الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل داخل الأحياء السكنية، قبل الانتقال إلى احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع، التي تعرضت لدمار واسع.

ووفق بيانات الأمم المتحدة، فإن نحو 87% من مساحة القطاع باتت تحت الاحتلال أو تخضع لأوامر إخلاء، وسط تحذيرات من "تداعيات كارثية" لأي توسع عسكري جديد.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة على غزة، خلفّت أكثر من61 ألفا و369 شهيدا و152 ألفا و862 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، في ظل مجاعة متفاقمة وأوضاع إنسانية مأساوية.