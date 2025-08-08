6 قتلى في تحطّم طائرة إسعاف في ضواحي نيروبي

قُتل ستة أشخاص على الأقلّ وأصيب اثنان بجروح خطرة في حادث تحطّم طائرة إسعاف فوق منازل في ضاحية نيروبي عصر الخميس، بحسب ما أعلنت السلطات الكينية.

وقال هنري وافولا، مدير مقاطعة كيامبو، حيث وقع الحادث، للصحفيين: "قُتل أربعة أشخاص من ركاب الطائرة، بمن فيهم الطيّار، أما في المنزل الذي تحطمت فوقه الطائرة فقتل شخصان وأصيب اثنان بجروح خطرة".

وتحطمت الطائرة في منطقة موي هوكو السكنية في كيامبو، التي تتشارك في الحدود مع نيروبي، ولم يتبقّ سوى قطع متناثرة من حطام الطائرة ومنازل مدمرة بالكامل.

وقالت شاهدة عيان تدعى تاشا وانغيرا، إنّها رأت "الطائرة وهي تحترق في الجو" ثم سقطت وتحطّمت "في مكان فيه نحو 12 منزلا".

وأعلنت شركة الإسعاف الجوي "أمريف فلاينغ دكتورز" المالكة للطائرة، أنّ طائرتها أقلعت من مطار صغير وسط نيروبي متجهة إلى هارغيسا، عاصمة منطقة أرض الصومال، مشيرة إلى أنّها تتعاون بالكامل مع السلطات لمعرفة أسباب الحادث.

وقالت الشركة، إن الطائرة متوسطة الحجم، وهي من طراز "سيسنا سايتيشن إكس إل إس" لكنها لم تعلن عن سبب محتمل للحادث، موضحة أنها "تتعاون تماما مع سلطات الطيران المعنية وفرق الاستجابة الطارئة لتحديد الحقائق المحيطة بالوضع".

