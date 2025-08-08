الصعق بالكهرباء أحدث أساليب الاحتلال الإسرائيلي للتنكيل بالأسرى

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن إدارة سجن جلبوع شمال إسرائيل، تعذب الأسرى بصعقات كهربائية، كما حذرت من حرب نفسية تمارسها إدارة سجن عوفر وسط الضفة الغربية المحتلة ضد الأسرى.

وذكرت الهيئة في بيانين منفصلين اليوم أن إدارة سجن جلبوع رفعت وتيرة تعذيب الأسرى والانتقام منهم، وأنها باتت تستخدم مؤخرا الصعقات الكهربائية المؤلمة والموجعة خلال اقتحامها لأقسام وغرف الأسرى الفلسطينيين.

تنكيل وسخرية

وكشفت الهيئة أنه يجري اقتحام أقسام السجن بوحدات القمع الخاصة، بحجة التفتيش، حيث يتم تقييد كافة الأسرى من أيديهم وأقدامهم وإخراجهم لساحة المعتقل وهناك يباشر عناصر الوحدة ضربهم وإهانتهم.

ولزيادة التنكيل بالأسرى يقوم السجانون بعد صعق المعتقلين بالكهرباء بإدخالهم على أماكن الاستحمام، حيث تُبلل ملابسهم وأجسادهم بالماء ثم يُصعقون مجددا بهدف مضاعفة الوجع والألم.

وأضافت الهيئة أن الصعق الكهربائي يتم باستخدام مسدسات خاصة، تستخدم أيضا كأداة ضرب على رؤوس الأسرى تُحدث جروحا خطيرة كونها مصنوعة من الحديد الصلب.

وذكرت أن دماء عدد من الأسرى تنزف في ظل سخرية واستهزاء وضحك السجانين، مؤكدة أنه من شدة التعذيب فقد عدد كبير من الأسرى وعيهم.

عوفر مأساة أخرى

وعن الوضع في سجن عوفر غرب مدينة رام الله المحتلة، حذر رئيس الهيئة رائد أبو الحمص، في بيان منفصل من مخاطر وتداعيات الاستهداف النفسي الذي يتعرض له الأسرى.

وأوضح أن الاستهداف النفسي للأسرى يسير في منحنى تصاعدي سريع وخطير جدا، مضيفا أن شهادات الأسرى تشير إلى مخاطر حقيقية تهدد حياتهم من خلال التركيز على النيل من عزيمتهم ومعنوياتهم، حيث الإرهاق النفسي الممنهج، والذي يراد منه تحويلهم إلى حالات مرضية غير مستقرة.

وأكد أن الأوضاع داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية بشكل عام صعبة وخطيرة، والسياسات الإسرائيلية في التعامل مع الأسرى في أوج خطورتها.

جرائم حرب

في ذات السياق قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد الرحمن شديد إن التعذيب الوحشي التي يتعرض له الأسرى تعد انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتأكيد على مدى وحشية وفاشية هذا الاحتلال.

إعلان

وأكد شديد أن هذه الممارسات هي جرائم حرب تستوجب المحاسبة أمام المحاكم الدولية، داعيا المؤسسات الحقوقية والهيئات الدولية، للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتأمين الحماية الأسرى وضمان حقوقهم الإنسانية.

ووفق معطيات سابقة نشرها نادي الأسير الفلسطيني، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل 10 آلاف و800، حتى مطلع أغسطس/آب الجاري، بينهم 49 أسيرة و450 طفلا، و2378 معتقلا ينصفون كمقاتلين غير شرعيين.