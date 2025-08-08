نائب الرئيس الأميركي: لا خطط لدينا للاعتراف بدولة فلسطينية

قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي -في مستهل زيارة له إلى بريطانيا- إن الولايات المتحدة ليس لديها أي خطط للاعتراف بدولة فلسطينية، وسط تحركات من دول غربية للاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف، في تصريحات خلال لقائه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، لبحث الأوضاع في غزة والشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا "ليس لدينا أي خطط للاعتراف بدولة فلسطينية، ولا أعرف ما الذي يعنيه الاعتراف بدولة فلسطينية حقا بالنظر إلى عدم وجود حكومة فاعلة هناك".

وقال إن الرئيس دونالد ترامب "واضح للغاية بشأن أهدافه، وما يريد تحقيقه في الشرق الأوسط، وسيواصل القيام بذلك"، مشيرا إلى أن بلاده تركز على حل الأزمة الإنسانية في غزة، والوصول إلى وضع لا تستطيع فيه حماس تهديد إسرائيل.

ومضى قائلا إن الولايات المتحدة وبريطانيا لديهما هدف مشترك هو حل الأزمة في الشرق الأوسط، مضيفا "ربما نختلف حول كيفية تحقيق هذا الهدف، وسنناقش ذلك اليوم".

وفي وقت سابق، أعلنت بريطانيا اعتزامها، جنبا إلى جنب مع فرنسا وكندا، الاعتراف بدولة فلسطينية، من أجل الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للعدالة الدولية- بشأن حربه المستمرة على غزة، والتجويع المتواصل لسكانها.

عناوين زيارة فانس لإنجلترا

ويجتمع فانس مع لامي في تشيفنينغ هاوس، وهو المقر الريفي في جنوب إنجلترا الذي يستخدمه وزير الخارجية، في مستهل رحلة إلى بريطانيا مع عائلته.

وتأتي هذه الزيارة في خضم تفاقم التوتر عبر الأطلسي والتحولات السياسية الداخلية في كلا البلدين والاهتمام المتزايد بآراء فانس فيما يتعلق بالسياسة الخارجية مع بروزه كشخصية رئيسية في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ووصف مصدر مطلع الزيارة بأنها زيارة عمل تتضمن العديد من الالتزامات الرسمية والاجتماعات والزيارات إلى مواقع ثقافية، كما من المتوقع أيضا أن يلتقي فانس قوات أميركية.

وأفاد فانس ولامي للصحفيين بأنهما سيناقشان أيضا الحرب في أوكرانيا.

وتظاهر مجموعة من النشطاء بالقرب من تشيفنينغ، ولوّح بعضهم بالأعلام الفلسطينية، بينما رفع أحدهم لافتة تظهر صورة فانس وهو أصلع.