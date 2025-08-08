مناصرون لحزب الله وأمل يتظاهرون ضد خطة حصر السلاح بيد الدولة

شارك مناصرون لحزب الله وحركة أمل في وقت متأخر من مساء الخميس في مسيرات وتجمعات شعبية في عدد من المناطق اللبنانية احتجاجا على قرار الحكومة تكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة.

وشهدت شوارع في الضاحية الجنوبية لبيروت مسيرات بالسيارات والدراجات النارية رفع المشاركون فيها أعلام حزب الله وحركة أمل وأطلقوا هتافات منددة بموقف الحكومة.

كما شهدت بعض المناطق في جنوب وشرق لبنان تحركات مماثلة للتنديد بالمساعي الرامية إلى نزح سلاح حزب الله.

فيديو – مسيرات حاشدة في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/OlOEfIl5jO — هنا لبنان (@thisislebnews) August 7, 2025

وأظهرت صور قيام متظاهرين بحرق إطارات مطاطية في بعض الشوارع، وذلك وسط انتشار للجيش.

وكانت الحكومة اللبنانية أقرت أمس الخميس في اجتماعها أهداف المذكرة الأميركية لتمديد وتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي أنهى الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين إسرائيل وحزب الله.

وقد أجّلت الحكومة مناقشة الجداول الزمنية للبنود الأربعة في المذكرة، حتى تلقّي خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح، بحلول نهاية أغسطس/آب الجاري.

واحتجاجا على قرار رئيس الحكومة مناقشة الجدول الزمني الوارد في الورقة الأميركية، انسحب الوزراء المحسوبون على حزب الله وحركة أمل والوزير المستقل المنتمي للطائفة الشيعية فادي مكي من جلسة مجلس الوزراء، في حين قال وزير الإعلام اللبناني إن هذه الخطوة لم تؤثر على التوافق.

وكانت كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني قد قالت إن تبني رئيس الحكومة ورقة المبعوث الأميركي توم براك دليل على انقلابه على التعهدات التي التزم بها في بيانه الوزاري.

وأعلن حزب الله مرارا أنه لن يقبل تسليم سلاحه تحت أي ظرف.