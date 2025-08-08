مقتل إعلامي في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته جنوبي لبنان

قتل إعلامي لبناني في غارة شنتها طائرة إسرائيلية مسيّرة على سيارته في قضاء النبطية جنوب لبنان، اليوم الجمعة، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ أواخر 2024.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إن الغارة الإسرائيلية على طريق (بلدة) الزهراني قضاء النبطية أدت إلى قتيل.

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن القتيل في الغارة الإسرائيلية، هو "الإعلامي المراسل مدير موقع هوانا لبنان محمد شحادة".

وأضافت أن الجثة نُقلت إلى إحدى مستشفيات المنطقة، بينما لا تزال الطائرات المسيّرة المعادية تحلق على علو منخفض في المنطقة المستهدفة.

استهدافٌ اسرائيلي لسيارة على أوتوستراد الزهراني – الجنوب – قُرب جامعة فينيسيا pic.twitter.com/uYhulmWN5a — Beirut Time (@beiruttime_leb) August 8, 2025

وأمس الخميس، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل 8 أشخاص، منهم سوري وإصابة 12 جراء 3 غارات إسرائيلية استهدفت مناطق شرق وجنوب البلاد في حصيلة هي الأكبر منذ 3 أسابيع.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 280 قتيلا و586 جريحا، وفق بيانات رسمية.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير وتشن غارات شبه يومية على لبنان. كما لا تزال قواتها موجودة في خمس تلال في جنوب البلاد.