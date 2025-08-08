أخبار|مالي

مالي تحرر 4 مغاربة اختطفهم تنظيم الدولة منذ شهور

إحدى القرى المالية الحدودية التي يوجد فيها تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية الساحل (أسوشيتد برس)
8/8/2025-|آخر تحديث: 13:05 (توقيت مكة)

أعلنت الحكومة المالية الإفراج عن 4 سائقين مغاربة كانوا قد اختُطفوا في يناير/كانون الثاني الماضي على يد تنظيم "الدولة الإسلامية في ولاية الساحل"، أحد فروع تنظيم الدولة الناشط في منطقة الساحل الإفريقي.

وذكرت الحكومة، في بيان رسمي، أن السائقين اختُطفوا يوم 18 يناير/كانون الثاني 2025 شمال شرق بوركينا فاسو، قرب الحدود مع النيجر، وتم الإفراج عنهم سالمين مساء الأحد الماضي.

وأكد البيان أن العملية نُفذت بالتنسيق بين جهاز الأمن الوطني المالي والمديرية العامة للدراسات والمستندات المغربية.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات المشتركة بين الطرفين انطلقت منذ الساعات الأولى للاختطاف، وأُديرت باحترافية عالية، ما أسفر عن نجاح العملية.

ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية بشأن ظروف الاحتجاز أو مكان الإفراج، كما لم تُعلن أي جهة رسمية عن دفع فدية أو إجراء تفاوض مباشر مع الخاطفين.

ويُعد تنظيم "الدولة الإسلامية في ولاية الساحل" من أبرز الجماعات المسلحة الناشطة في المنطقة، وقد تبنّى خلال السنوات الأخيرة سلسلة من عمليات الاختطاف والهجمات التي استهدفت مدنيين وعاملين في شركات أجنبية.

وفي سياق متصل، شهدت مالي حادثة مشابهة في يوليو/تموز 2021، حين اختُطف 5 موظفين، ثلاثة صينيين واثنان من موريتانيا، يعملون في شركتي "الصرف والنقل والصيانة" و"الهندسة الوطنية الصينية لما وراء البحار"، وذلك على طريق نارا-كوالا جنوب غرب البلاد، وقد أُفرج عنهم في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.

المصدر: وكالة الأناضول

