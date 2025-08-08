نسف مبان في خان يونس وعشرات الشهداء بنيران الاحتلال في غزة

أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين منذ فجر اليوم الجمعة جراء القصف والتجويع المتواصل والإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة، كما أصيب آخرون في حوادث نتيجة عمليات الإنزال الجوي للمساعدات.

وقالت مصادر صحية إن 21 فلسطينيا استشهدوا بنيران الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم، من بينهم 9 شهداء على محور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن وسطه وجنوبه.

من جانب آخر، سجلت مستشفيات القطاع 4 وفيات نتيجة التجويع وانعدام الغذاء -من بينها طفلان- ليرتفع العدد الإجمالي إلى 200 شهيد، بينهم 98 طفلا.

وفي حصيلة جديدة، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول جثامين 72 شهيدا و314 مصابا إلى المستشفيات في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل واستهداف المدنيين في مناطق مختلفة.

وذكرت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 61 ألفا و330 شهيدا و152 ألفا و359 مصابا، وسط استمرار القصف والعمليات العسكرية القطاع.

قصف ونسف

وفي تفاصيل القصف اليوم الجمعة، أفاد مراسل الجزيرة بشن طائرات الاحتلال غارات جوية تزامنت مع نسف مبان سكنية شرقي وشمالي خان يونس جنوبي القطاع.

كما أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال قرب محور موراغ ومراكز توزيع شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي أحدث الهجمات، استشهد فلسطينيان اثنان باستهداف مسيّرة تجمعا لمدنيين قرب دوار بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي القطاع.

ووسط القطاع، استشهد 5 من عناصر تأمين مساعدات وأصيب آخرون بعد استهدافهم بمسيّرة قرب بوابة كيسوفيم شرقا.

وفي حادث منفصل، استهدفت مسيّرة إسرائيلية أرضا زراعية شرق مخيم البريج وسط القطاع، مما أسفر عن استشهاد شقيقين فلسطينيين.

إعلان

كما شنت الطائرات الحربية غارة استهدفت أرضا زراعية غرب مخيم النصيرات، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

شهداء التجويع

وفي مدينة غزة، أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت النار على منازل في شارع يافا بحي التفاح شرق مدينة غزة، مضيفا أن قوات الاحتلال شنت قصفا مدفعيا على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، في تصعيد مستمر للعدوان على القطاع.

وقال مصدر في المستشفى المعمداني إن طفلا أصيب بجروح خطيرة إثر سقوط صناديق مساعدات على شارع الجلاء غربي مدينة غزة.

وكان مراسل الجزيرة أفاد بإصابة عدد من الفلسطينيين خلال عملية إسقاط صناديق المساعدات.

من جهة أخرى، أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة -بعضها خطيرة- جراء عملية إنزال جوي للمساعدات في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.

ومن بين المصابين الفتى كرم الله الكحلوت الابن الوحيد لوالديه، والذي أصيب بجروح وُصفت بالحرجة فيما كان يصطف في طابور للحصول على المياه لعائلته.

كما أفاد مراسل الجزيرة بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة ياسين في محيط مفرق عسقولة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأظهرت صور خاصة للجزيرة اندلاع النيران في المنزل المستهدف وتدميره بشكل كامل.

بؤر للقتل

وبشأن ضحايا التجويع، قالت منظمة أطباء بلا حدود مواقع توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية إنها باتت بؤرا للقتل الممنهج وإهانة للكرامة الإنسانية بدلا عن المساعدات الإنسانية.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و258 شهيدا و152 ألفا و45 مصابا فلسطينيا وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.