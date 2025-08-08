عاجل | حماس: قرار احتلال غزة يؤكد أن المجرم نتنياهو وحكومته لا يكترثون بمصير أسراهم
عاجل | حماس: قدمنا كل ما يلزم لإنجاح جهود وقف إطلاق النار ولن نألو جهدا في اتخاذ خطوات تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق
عاجل | حماس: إقرار المجلس الوزاري الصهيوني خططا لاحتلال غزة وإجلاء سكانها جريمة حرب جديدة
عاجل | حماس: قرار الاحتلال يفسر بوضوح سبب انسحابه المفاجئ من جولة التفاوض الأخيرة
عاجل | حماس: استخدام إسرائيل مصطلح سيطرة بدل احتلال التفاف مفضوح للهروب من مسؤوليته القانونية عن تبعات جريمته
عاجل | حماس: نحمل الإدارة الأميركية المسؤولية عن جرائم الاحتلال بسبب دعمها السياسي والعسكري له
عاجل | حماس: ندعو الأمم المتحدة والجنائية الدولية للتحرك العاجل ووقف المخطط ومحاسبة قادة الاحتلال
