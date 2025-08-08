عاجل | حماس: قرار احتلال غزة يؤكد أن المجرم نتنياهو وحكومته لا يكترثون بمصير أسراهم

عاجل | حماس: قدمنا كل ما يلزم لإنجاح جهود وقف إطلاق النار ولن نألو جهدا في اتخاذ خطوات تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق

عاجل | حماس: إقرار المجلس الوزاري الصهيوني خططا لاحتلال غزة وإجلاء سكانها جريمة حرب جديدة

عاجل | حماس: قرار الاحتلال يفسر بوضوح سبب انسحابه المفاجئ من جولة التفاوض الأخيرة

عاجل | حماس: استخدام إسرائيل مصطلح سيطرة بدل احتلال التفاف مفضوح للهروب من مسؤوليته القانونية عن تبعات جريمته

عاجل | حماس: نحمل الإدارة الأميركية المسؤولية عن جرائم الاحتلال بسبب دعمها السياسي والعسكري له

عاجل | حماس: ندعو الأمم المتحدة والجنائية الدولية للتحرك العاجل ووقف المخطط ومحاسبة قادة الاحتلال

التفاصيل بعد قليل..