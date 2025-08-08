إسرائيل تقر خطة لاحتلال مدينة غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فجر اليوم الجمعة أن المجلس الوزاري المصغر وافق على مقترح السيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل.

وأضاف مكتب نتنياهو -في بيان- أن الجيش يستعد للسيطرة على مدينة غزة مع تقديم ما سماها مساعدات إنسانية للمدنيين خارج مناطق القتال.

وكانت صحيفة يسرائيل هيوم ذكرت قبيل ذلك أن المجلس الوزاري، بعد 10 ساعات من المباحثات، وافق على مقترح نتنياهو باحتلال القطاع.

من جهتها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن موافقة مجلس الوزراء على احتلال غزة جاءت رغم تحذيرات رئيس الأركان إيال زامير

وفي الإطار نفسه، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيلي أن الجيش سيستهدف معاقل المسلحين (المقاومين) بمدينة غزة مع توسّع العملية لاحقا إلى مخيمات لاجئين مركزية (وسط القطاع).

من جهته، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن الجيش سيفرض حصارا على مقاتلي حركة حماس الذين سيبقون بمدينة غزة وفي الوقت نفسه سينفذ عملية برية تقتصر على المدينة في المرحلة الأولى.

وقال المسؤول نفسه إن الهدف من العملية إجلاء جميع المدنيين من مدينة غزة للمخيمات الوسطى ومناطق أخرى بحلول 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

في الأثناء، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن رئيس الأركان إيال زامير كان الأشد رفضا لخطة احتلال غزة، وأضافت أن مواجهات حادة اندلعت بينه وبين الوزراء خلال جلسة المجلس السياسي والأمني.

وتابعت الصحيفة أن زامير شدد في الجلسة على أنه لا يوجد حل إنساني لنقل مليون شخص، وأن وكل شيء سيكون معقدا.

وكانت يديعوت أحرونوت قالت قبل ذلك إن زامير اعترض على الخطة وقال إنها قد تستغرق عامين وستعرض الجنود للقتل وحياة الأسرى للخطر.

وقبل ساعات من اجتماع المجلس الوزاري المصغر، أعلن نتنياهو نية إسرائيل السيطرة على قطاع غزة بالكامل.

وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية إنه لا نية لديه للاحتفاظ بالقطاع وحكمه، وإن إسرائيل تريد تسليمه لقوات عربية لا تهددها".

حشود حول غزة

في غضون ذلك، نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن مسؤولين أميركيين أن صور الأقمار الاصطناعية تظهر أن إسرائيل تحشد قواتها لغزو بري محتمل لغزة.

وقالت الشبكة إن الصور تظهر تحركات وتشكيلات لقوات إسرائيلية، مما يشير إلى عملية برية كبرى وشيكة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في مايو/أيار الماضي عملية عسكرية جديدة أطلق عليها "عربات جدعون".

وتكبد جيش الاحتلال خلال العملية أكثر من 40 قتيلا وعشرات الجرحى في يونيو/حزيران ويوليو/تموز.

وأكد قادة عسكريون ومسؤولون أمنيون سابقون أن هذه العملية منيت بالفشل.

وتوعدت فصائل المقاومة الفلسطينية بدفع أثمان باهظة في حال أقدم على تنفيذ خطة احتلال قطاع غزة بالكامل.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على معظم مدينة رفح في جنوب القطاع وأجزاء من محافظة غزة والشمال.