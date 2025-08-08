إسرائيل تقر خطة نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية واميركية فجر اليوم الجمعة أن المجلس الوزاري المصغر وافق على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال قطاع غزة بالكامل، وذلك على الرغم من المعارضة التي أبدتها قيادة الجيش.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم إن المجلس الوزاري وافق على مقترح نتنياهو باحتلال قطاع غزة بعد 10 ساعات من المباحثات.

كما أوردت صحيفة جيروزاليم بوست تأكيدا للموافقة على خطة احتلال غزة.

من جهته، نقل موقع أكسيوس الإخباري الأميركي عن مسؤول إسرائيلي أنه تمت الموافقة على الخطة خلال الاجتماع.

ويأتي هذا التطور بعد أن عقد المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي اجتماعا استمر ساعات لبحث خطط توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قالت في وقت متأخر من مساء أمس الخميس إن مجلس الوزراء الإسرائيلي يتجه نحو الموافقة على بدء مناورة لتعميق احتلال مدينة غزة.

وأضافت الصحيفة أن الخلاف بين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير بشأن احتلال قطاع غزة لا يزال مستمرا.

وأشارت إلى أن زامير اعترض على الخطة وقال إنها قد تستغرق عامين وستعرض الجنود للقتل وحياة الأسرى للخطر.

وكان اعترض زامير على الخطة وقال إنها قد تستغرق عامين وستعرض الجنود للقتل وحياة الأسرى للخطر.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي إنه سيواصل ابداء موقفه دون خوف وبشكل موضوعي ومستقل.

وقبل ساعات من اجتماع المجلس الوزاري المصغر، أعلن نتنياهو نية إسرائيل السيطرة على قطاع غزة بالكامل.

وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية إنه لا نية لديه للاحتفاظ بالقطاع وحكمه، وإن إسرائيل تريد تسليمه لقوات عربية لا تهددها.

حشود حول غزة

في غضون ذلك، نقلت شبكة إن بي سي الأميركية عن مسؤولين أميركيين أن صور الأقمار الاصطناعية تظهر أن إسرائيل تحشد قواتها لغزو بري محتمل لغزة.

إعلان

وقالت الشبكة إن الصور تظهر تحركات وتشكيلات لقوات إسرائيلية، مما يشير إلى عملية برية كبرى وشيكة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في مايو/أيار الماضي عملية عسكرية جديدة أطلق عليها "عربات جدعون".

وتكبد جيش الاحتلال خلال العملية أكثر من 40 قتيلا وعشرات الجرحى في يونيو/حزيران ويوليو/تموز.

وأكد قادة عسكريون ومسؤولون أمنيون سابقون أن هذه العملية منيت بالفشل.

وتوعدت فصائل المقاومة الفلسطينية بدفع أثمان باهظة في حال أقدم على تنفيذ خطة احتلال قطاع غزة بالكامل.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على معظم مدينة رفح في جنوب القطاع وأجزاء من محافظة غزة والشمال.