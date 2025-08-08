شهيد نتيجة إلقاء المساعدات جوا وغزة تحصي مزيدا من ضحايا القصف والتجويع

استشهد طفل في قطاع غزة نتيجة إلقاء مساعدات جوا على القطاع المحاصر، لينضم إلى قافلة من الشهداء، بسبب نيران القصف الإسرائيلي وحملة التجويع المستمرة منذ أشهر.

وأفاد مصدر بمجمع ناصر الطبي في خان يونس باستشهاد الطفل سعيد كمال أبو يونس، نتيجة إلقاء جوي لمساعدات في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة في غزة أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 4 وفيات جديدة نتيجة التجويع وانعدام الغذاء، وقالت مصادر فلسطينية إن مستشفيات القطاع استقبلت منذ أمس 9 شهداء من طالبي المساعدات.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن قطاع غزة شهد أعلى معدل شهري لسوء التغذية الحاد لدى الأطفال، إذ سُجّل في يوليو/تموز الماضي نحو 12 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، ودعا المدير العام للمنظمة إلى تقديم كميات أكبر من المساعدات ودون انقطاع عبر جميع الطرق الممكنة.

بدورها، وصفت منظمة أطباء بلا حدود مواقع توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية بأنها باتت بؤرا للقتل الممنهج وإهانة للكرامة الإنسانية، بدلا عن المساعدات الإنسانية.

ودعت المنظمة إلى الوقف الفوري لآلية توزيع مؤسسة غزة الإنسانية، وحثت الدول والجهات المانحة الخاصة على الامتناع عن تمويل ما هو في جوهره فخّ موت.

وذكرت المنظمة أنها استقبلت في مركزين تابعين لها جنوب غزة بالقرب من مواقع توزيع غزة الإنسانية، بين 7 يونيو/حزيران و24 يوليو/تموز الماضيين، 1380 مصابا، استشهد منهم 28.

ضحايا القصف

في غضون ذلك، يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن 43 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر أمس الخميس.

وقال مصدر في المستشفى المعمداني بمدينة غزة إن فلسطينية استُشهدت وأصيب عدة أشخاص إثر قصف مسيرات إسرائيلية منازل المدنيين في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت محيط حي الأمل بخان يونس.

وقالت المصادر إن طائرات الاحتلال المسيّرة قصفت فجر اليوم منزلا في منطقة المحطة بدير البلح وسط قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن مدفعية الاحتلال قصفت بالتزامن شمال مخيم النصيرات القريب.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة غارات على 3 منازل في محيط مسجد الإيبكي بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و258 شهيدا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.