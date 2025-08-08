سرايا القدس تقصف حشودا للاحتلال جنوبي غزة

قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها قصفت بقذائف الهاون "حشودا للعدو الصهيوني في محيط جبل الصوراني شرق حي التفاح في مدينة غزة" وسط قطاع غزة.

وتأتي هذه العملية بعد بث سرايا القدس أمس الخميس مشاهد لاستهداف مقاتليها جنودا وآليات إسرائيلية كانت تتوغل في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأظهرت المشاهد تثبيت مقاتلي السرايا منصات قذائف الهاون في منطقة مدمرة قبل أن تقصف قوات الاحتلال.

وتأتي هذه العمليات في وقت تتجه فيه إسرائيل إلى توسيع عملياتها العسكرية، بهدف احتلال القطاع بشكل كامل، وهي خطوة يقول رئيس الأركان إيال زامير إنها ستكون "مصيدة إستراتيجية".

وتواصل المقاومة استهداف آليات وجنود الاحتلال في مختلف مناطق القطاع، وذلك مع تعثر مفاوضات التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار.