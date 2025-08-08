خبير عسكري: هذا خيار المقاومة بعد إقرار خطة احتلال غزة

قال الخبير العسكري العميد إلياس حنا إن لا خيارات أمام المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة سوى القتال، وذلك بعد موافقة إسرائيل على مقترح السيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل.

وأوضح حنا -خلال فقرة الجزيرة لتحليل التطورات العسكرية بغزة- أن المقاومة مطالبة بالقتال والدفاع من أجل كسب الوقت واستنزاف الاحتلال الإسرائيلي، لدفعه إلى تغيير قراره السياسي.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر اليوم الجمعة، أن المجلس الوزاري المصغر وافق على مقترح السيطرة على مدينة غزة، كاشفا أن الجيش يستعد للسيطرة على المدينة مع تقديم ما سماها "مساعدات إنسانية للمدنيين خارج مناطق القتال".

وأشار الخبير العسكري إلى أن الدمار الواسع في أحياء شرقي غزة يبدو استعدادا للسيطرة على المدينة بأكملها بين محوري مفلاسيم ونتساريم، لافتا في الوقت نفسه إلى وجود حشود إضافية من قوات وآليات عسكرية في منطقة غلاف غزة.

ووفق حنا، فإن الهدف يبقى التدمير والذهاب لتطويق غزة أو السيطرة عليها بغية تهجير قرابة مليون فلسطيني إلى الجنوب ضمن الخيارات التي عرضها رئيس الأركان إيال زامير للقيادة السياسية.

أما بالنسبة لعملية "عربات جدعون"، فقد كانت عملية قضم متدرجة للأرض الغزية ومحاولة تجنب وقوع خسائر بشرية في جيش الاحتلال، قبل أن يُعلَن انتهاؤها مع 50 قتيلا عسكريا بين جندي وضابط.

ولا تزال الأهداف الإسرائيلية الكبرى للحرب الحالية كما هي مثل: القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ونزع السلاح، واستعادة الأسرى المحتجزين، واحتلال القطاع، وضمان ألا يشكل تهديدا لإسرائيل.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قد نقلت عن نتنياهو قوله إن "العمليات بطريقتها الحالية في غزة فاشلة، ولم تؤدّ إلى إعادة المخطوفين (الأسرى)"، مؤكدا أن إسرائيل "تريد هزيمة حركة حماس وليس تخليدها".

إعلان

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيلي أن الجيش سيستهدف معاقل المسلحين (المقاومين) بمدينة غزة، مع توسّع العملية لاحقا إلى مخيمات لاجئين مركزية (وسط القطاع)، في حين نقلت "سي إن إن" عن مسؤول آخر قوله إنه "من المتوقع أن تستغرق الخطة الشاملة للسيطرة على غزة 5 أشهر".

وبدوره، قال الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان عقد اليوم اجتماع تقدير للوضع في مقر القيادة الجنوبية بمشاركة قادة بهيئة الأركان، مشيرا إلى أن قادة الجيش "بحثوا بلورة خطط والاستعداد لاستمرار الحرب في قطاع غزة".

وفي الإطار نفسه، قال زامير إن الجيش "سيزيد في الأيام المقبلة خططه العسكرية وسط الحفاظ على أمن قواتنا"، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل "بتوفير الظروف لإعادة الأسرى وإزالة حكم حماس في غزة".