فرنسا تفتح تحقيقا في تهديدات حاخام إسرائيلي لماكرون

فتحت النيابة العامة في باريس، اليوم الجمعة، تحقيقا بشأن تصريحات هدد فيها حاخام إسرائيلي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب.

وقالت النيابة العامة الفرنسية إنها فتحت تحقيقا "بشأن تهديدات بالقتل ضد رئيس الجمهورية"، وهاجم الحاخام ديفيد دانيال كوهين الذي يبدو أنه يعيش في إسرائيل، ماكرون بسبب عزمه الاعتراف بدولة فلسطين.

واعتبر الحاخام الذي تحدث بالفرنسية في الفيديو ومدته 37 دقيقة، أن ماكرون سيكشف عبر الاعتراف المقرر في سبتمبر/أيلول المقبل عن "معاداته العميقة للسامية" ويطلق "إعلان حرب على الرب".

وأضاف "يجب على هذا الرئيس الفرنسي أن يعلم أن من مصلحته أن يجهّز نعشه، وسيريه الرب معنى أن يكون وقحا إلى هذه الدرجة وأن يدلي بتصريحات ضد الرب".