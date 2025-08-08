أخبار|الإمارات العربية المتحدة

تحذير أميركي من تهديدات تستهدف اليهود بالإمارات

طائرة إسرائيلية لدى هبوطها بمطار أبو ظبي بعد توقيع اتفاقيات أبراهام عام 2020 (منصات التواصل)
8/8/2025-|آخر تحديث: 18:43 (توقيت مكة)

حذرت البعثة الأميركية في الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة من تهديدات تستهدف الجاليات اليهودية والإسرائيلية في الإمارات.

وفي منشور على حسابها بمنصة "إكس"، قالت البعثة إنها "تحث المواطنين الأميركيين على تجنب الأماكن المرتبطة بالجاليات اليهودية والإسرائيلية في الإمارات، بما في ذلك أماكن العبادة".

وحسب وكالة رويترز، ارتفع وجود الجالية الإسرائيلية والطائفة اليهودية في الإمارات بشكل ملحوظ منذ عام 2020، عندما أصبحت الإمارات أبرز دولة عربية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل منذ 30 عاما، بموجب اتفاقيات أبراهام التي تمت بوساطة أميركية.

غير أن الإسرائيليين واليهود خففوا من ظهورهم في العلن في الإمارات منذ عملية طوفان الأقصى وبدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال أفراد من الطائفة اليهودية إنه تقرر إغلاق المعابد بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 لأسباب أمنية وإن اليهود يتجمعون للصلاة في منازلهم. ولا توجد إحصاءات رسمية عن عدد اليهود أو الإسرائيليين المقيمين في الإمارات لكن جماعات يهودية تقدر عددهم ببضعة آلاف.

وفي مارس/آذار الماضي، أصدرت محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية حكما بالإعدام على 3 أشخاص، لإدانتهم بقتل الإسرائيلي المولدوفي زافي كوجان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

