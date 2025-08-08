تحذير أميركي من تهديدات تستهدف اليهود بالإمارات

حذرت البعثة الأميركية في الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة من تهديدات تستهدف الجاليات اليهودية والإسرائيلية في الإمارات.

وفي منشور على حسابها بمنصة "إكس"، قالت البعثة إنها "تحث المواطنين الأميركيين على تجنب الأماكن المرتبطة بالجاليات اليهودية والإسرائيلية في الإمارات، بما في ذلك أماكن العبادة".

The U.S. Mission to the United Arab Emirates is aware of information indicating threats toward the Jewish and Israeli communities in the UAE. The Mission urges U.S. citizens to avoid locations in the UAE associated with the Jewish and Israeli communities, including places of… — US Mission to UAE (@USAinUAE) August 8, 2025

وحسب وكالة رويترز، ارتفع وجود الجالية الإسرائيلية والطائفة اليهودية في الإمارات بشكل ملحوظ منذ عام 2020، عندما أصبحت الإمارات أبرز دولة عربية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل منذ 30 عاما، بموجب اتفاقيات أبراهام التي تمت بوساطة أميركية.

غير أن الإسرائيليين واليهود خففوا من ظهورهم في العلن في الإمارات منذ عملية طوفان الأقصى وبدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال أفراد من الطائفة اليهودية إنه تقرر إغلاق المعابد بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 لأسباب أمنية وإن اليهود يتجمعون للصلاة في منازلهم. ولا توجد إحصاءات رسمية عن عدد اليهود أو الإسرائيليين المقيمين في الإمارات لكن جماعات يهودية تقدر عددهم ببضعة آلاف.

وفي مارس/آذار الماضي، أصدرت محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية حكما بالإعدام على 3 أشخاص، لإدانتهم بقتل الإسرائيلي المولدوفي زافي كوجان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.