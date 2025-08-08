العدل السورية تنشر مشاهد لتحقيقات مع 4 شخصيات بارزة بنظام الأسد

نشرت وزارة العدل السورية، أمس الخميس، مقطعا مصورا يظهر جانبا من التحقيقات الجارية مع عدد من الشخصيات البارزة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بينما تتم مواجهتهم بالتهم المسندة إليهم.

ومن بين الشخصيات التي ظهرت بالمقطع، وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم الشعار، ومدير إدارة المخابرات الجوية الأسبق إبراهيم حويجة، بالإضافة إلى عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد، رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا سابقا والملقب بمقتلع الأظافر.

كما ظهر المفتي السابق للجمهورية أحمد بدر الدين حسون وهو يدلي بإفادته.

وفي المقطع الذي بثته الوزارة عبر منصاتها على مواقع التواصل بعنوان "تحقيقات تحت مظلة القضاء" مع موقوفين كانوا ذات يوم جزءا من صُنّاع القرار في عهد النظام المخلوع، ظهرت تلك الشخصيات وهي تمثل أمام قاضي تحقيق يواجههم بالتهم المسندة إليهم على خلفية الانتهاكات التي ارتكبوها بحق المدنيين على مدى 14 عاما.

ووفق المقطع، فقد وُجهت إلى المذكورين تهم تشمل القتل العمد، والتعذيب المفضي إلى الموت، والاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية، والتحريض والاشتراك والتدخل في عمليات قتل.

مسار المحاسبة

وتندرج هذه التحقيقات ضمن حملة أطلقتها الإدارة السورية الجديدة لضبط الأوضاع الأمنية، ومحاسبة رموز النظام السابق المتورطين في انتهاكات وجرائم ضد المواطنين.

ولقي مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا من قبل مرتادي مواقع التواصل الذين تداولوه على نظام واسع واعتبروا محاسبة رموز النظام تحقيقا للعدالة بعد كل الجرائم التي ارتكبوها.

ولم يعلن الفيديو الترويجي عن موعد لبث مزيد من الاعترافات للمتهمين الأربعة، وما إذا ستتلوه مقاطع جديدة لجلسات تحقيق مع رموز آخرين في النظام المخلوع تم اعتقالهم خلال الأشهر التي تلت سقوطه.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024) وفراره إلى موسكو، تواصل إدارة الأمن السوري والجهات المختصة ملاحقة المشتبه بضلوعهم في أنشطة إرهابية وجرائم وانتهاكات، وتعلن كل فترة عن أسماء وصور لقيادات أمنية وعسكرية تابعة للنظام المخلوع تم اعتقالهم في مناطق متفرقة من البلاد.