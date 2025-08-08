"الدفاع المدني" يحذر من احتلال غزة وتبعات إسقاط المساعدات جوا

قال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل إن إقرار إسرائيل خطة لاحتلال مدينة غزة لا يغير شيئا بعد تدمير معظم أحيائها، مؤكدا أن أي عملية عسكرية جديدة ستخلف مزيدا من الشهداء والألم والقهر.

وناشد بصل -في تصريحات للجزيرة- المجتمع الدولي بضرورة التحرك لحماية المدنيين والأبرياء في القطاع المحاصر.

وفجر اليوم، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المجلس الوزاري المصغر وافق على مقترح السيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل.

وأكد الرائد بصل أن المنظومة الصحية تعاني بشدة في ظل عدم توفر الوقود، مشيرا إلى أن الدفاع المدني يعاني أيضا إذ توقفت نحو 60% من مركباته، مما يولد انعكاسات خطيرة على كل المستويات.

كما قال إن طواقم الدفاع المدني عاجزة عن الوصول إلى المناطق التي تشهد قصفا إسرائيليا متواصلا، وتخلف إصابات وشهداء في صفوف المدنيين في ظل نفاد الوقود ونقص المعدات والطواقم المختصة.

وسلط الضوء على خطورة إسقاط المساعدات الجوية، مشيرا إلى تسجيل إصابة حرجة في المستشفى المعمداني بسبب ذلك، إذ تعاني نزيفا داخليا في الدماغ وكسرا واضحا في الجمجمة، وقد تفارق الحياة في أي لحظة.

ووفق بصل، فإن هذه الطريقة غير مجدية ولا إنسانية وتسبب أخطار على المواطنين وتؤدي إلى قتلهم، مؤكدا إطلاق مناشدات للمنظمات الدولية والعواصم المعنية بشأن خطورة ذلك.

وأشار إلى أن بعض الصناديق تسقط على منازل آيلة للسقوط، مما تتسبب بإصابات مباشرة أو عندما يصعد مواطنون للوصول إليها، مما يؤدي إلى انهيارها بشكل كامل، وهو ما يؤثر على عمل طواقم الدفاع المدني ويشكل عبئا إضافيا، كما يتطلب الأمر إمكانيات وجهدا ووقتا.

وبشأن الدمار شرقي غزة، قال الرائد بصل إن قوات الاحتلال دمرت بشكل كامل أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح، ووصلت نسبة الدمار في بعضها إلى أكثر من 90% من المنازل التي تبقت بعد التدمير السابق.

وكانت الجزيرة قد بثت صورا خاصة أظهرت حجم الدمار الصادم وغير المسبوق الذي طال أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرقي غزة، كما وثقت منازل وشوارع وبنى تحتية مدمرة بشكل كامل.

وأبدى الرائد بصل أسفه لعدم تمكن طواقم الدفاع المدني من دخول هذه الأحياء، لأنها تعتبر مناطق حمراء وتحتاج تنسيقا، في وقت يرفض فيه الاحتلال بشكل قاطع السماح بدخول طواقم مختصة وقد يستهدفها، في مخالفة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

ولفت إلى وجود مناشدات كثيرة في هذه الأحياء لانتشال المصابين وإنقاذ المحاصرين والعالقين تحت الأنقاض، لكن الاحتلال يرفض ذلك تحت حجج وذرائع واهية وغير مقبولة.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و258 شهيدا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، منهم عشرات الأطفال.