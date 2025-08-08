"ارتكبتَ جريمة قتل وأتيت للترفيه".. ملصقات ضد سياح إسرائيل باليونان

تتجه الأنظار الأحد المقبل إلى مظاهرات "يوم الغضب" المؤيدة للفلسطينيين في اليونان، التي تعتبر الوجهة السياحية الأولى للإسرائيليين، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وإحكام الحصار المفروض عليه وتجويع سكانه.

وتترقب إسرائيل بقلق بالغ المظاهرات التي تتوزع خريطتها على جزر رودس وميكونوس وسانتوريني وليسبوس وكوس وكريت وصولا إلى العاصمة أثينا.

وقال مراسل القناة الـ13 الإسرائيلية، إن شوارع اليونان تبدو مختلفة رغم تأهب الشرطة بقوات كبيرة، مشيرا إلى أنه انتزع ملصقا صغيرا من على أحد الجدران، كُتب عليه "ارتكبتَ جريمة قتل وأتيت للترفيه؟! نراك في محكمة لاهاي".

وأوضحت القناة الإسرائيلية -نقلا عن مراسلها- أن هذا الملصق لم يرَه من قبل، فقد كتُب ضد السياح الإسرائيليين باللغة العبرية، مشيرا إلى رصده سابقا كثيرا من الشعارات ضد إسرائيل وجيشها في الأسابيع والشهور القليلة.

وحسب قناة "كان 11″، فإن اليونان تعد من أكثر الوجهات المحببة للسياح الإسرائيليين، وسافر إليها واحد من كل 5 مسافرين عبر مطار بن غوريون في تل أبيب، كاشفة أنه خلال شهر يوليو/تموز الماضي سافر إلى اليونان أكثر من 160 ألف مسافر بمعدل 5 آلاف راكب يوميا.

ورغم أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لم يصدر تعليمات جديدة للسياح الإسرائيليين، فإن وسائل إعلام محلية شددت على ضرورة توخي الحيطة والحذر، خاصة أن اليونان تشهد "أعمال عنف وتخريب مطاعم إسرائيلية ومواقع يهودية فيها".

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و258 شهيدا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، منهم عشرات الأطفال.