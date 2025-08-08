إقالة مدير إذاعة صوت أميركا بعد رفضه تولي منصب أدنى

أُقيل مايكل أبراموفيتز، مدير إذاعة صوت أميركا (VOA)، بعد رفضه قبول ما وصفه بنقل "غير قانوني" لإدارة محطة إذاعية صغيرة في نورث كارولينا، وفق صحيفة واشنطن بوست.

وأكد جون أ. زادروزني، كبير المستشارين في الوكالة الأميركية للإعلام العالمي التي تشرف على إذاعة صوت أميركا، أن أبراموفيتز سيتم فصله بعد 30 يوما من الإخطار، في 31 أغسطس/آب الجاري.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد جمّد في مارس/آذار الماضي بث إذاعة صوت أميركا، الممولة من الحكومة، والتي تبث إلى دول خارج الولايات المتحدة، وبلغات متعددة، وأصدر أمرا بتفكيك الوكالة الأميركية للإعلام العالمي (USAGM).

ووفق "واشنطن بوست"، لم تتمكن كاري ليك، التي اختارها ترامب لرئاسة صوت أميركا، من تولي هذا المنصب، لأنه أقال مجلس الإدارة المعتمد من مجلس الشيوخ والمسؤول عن عزل وتعيين المديرين، وبدلاً من ذلك، شغلت منصب الرئيس الفعلي غير الرسمي للوكالة الأميركية للإعلام العالمي (USAGM).

ورفع أبراموفيتز دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في مارس/آذار الماضي، بعد أن أصدر ترامب أمرا تنفيذيا بحل الوكالة، ولا تزال هذه القضية قيد النظر في المحكمة الفدرالية.

وفي يوليو/تموز الماضي، خيّرت كاري ليك أبراموفيتز بقبول منصب مدير إداري في محطة "إدوارد آر مورو" للإرسال في نورث كارولينا، أو مواجهة الفصل، ليرفض أبراموفيتز، مستشهدا بالقانون الفدرالي الذي يتطلب موافقة المجلس الاستشاري للإذاعة الدولية (حله ترامب أيضا) على أي إقالة لمدير إذاعة صوت أميركا، وردت الوكالة بالمقابل بفصله من الخدمة الفدرالية، متذرعة بـ"رفض قبول إعادة التعيين الجغرافي الموجه".

ويقول محامي أبراموفيتز في الدعوى: "في خضم النزاع القضائي حول استعداد المدعى عليهم لاتباع القانون، يقومون بفصل المدير أبراموفيتز لرفضه قبول إعادة التعيين لأنه أصر على أن يتبع المدعى عليهم القانون".

وكتب أبراموفيتز، الذي عمل لفترة طويلة كمراسل ومحرر بصحيفة واشنطن بوست، في مذكرة على صفحته على موقع "لينكد إن": "جهودي لا تهدف إلى التمسك بوظيفة حكومية، بل إلى دعم سيادة القانون والحفاظ على صوت أميركا، الذي يكتسي أهمية بالغة لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

وصدر أمر قضائي الأسبوع الماضي، وجّه الحكومة بتقديم خطة فورية للامتثال لأمر قضائي أولي يقضي باتباع القانون الفدرالي الذي يحكم "صوت أميركا"، فيما انتقد القاضي الفدرالي رويس لامبرث الإدارة الأميركية لاتخاذها "قرارا شخصيا" بإجبار أبراموفيتز على الانتقال أو الفصل من العمل، ووصف الإجراء بـ"الصادم"، معربا عن أسفه لعدم إخطار إدارة ترامب المحكمة بقرارها تقديم هذا الإنذار النهائي للمدير.