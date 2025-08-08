اعتداءات جديدة للمستوطنين في الخليل والاحتلال يجدد إخطار هدم قرية ببيت لحم

أصيب مسن فلسطيني باعتداء شنه مستوطنون إسرائيليون جنوبي الضفة الغربية المحتلة اليوم الجمعة، بينما اعتقل جيش الاحتلال 7 فلسطينيين في اقتحام مناطق عدة.

وقال الناشط الفلسطيني أسامة مخامرة إن مستوطنين اعتدوا على سعيد العمور (61 عاما) في أرضه بخربة الركيز في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل.

وبيّن أن المستوطنين هاجموا العمور بعنف، واعتدوا عليه بالضرب المبرح وكسروا عكازه، مما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض استدعت نقله إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج.

وبحسب مخامرة، بترت إحدى قدمي العمور قبل نحو 4 أشهر برصاص مستوطنين، مشيرا إلى أن سكان الخربة يتعرضون لاعتداءات شبه يومية.

واعتدى مستوطنون صباح اليوم على أرض زراعية وقطعوا نحو 100 شجرة عنب تعود لفلسطينيين في منطقة جنوب شرق يطا جنوب محافظة الخليل، وفق مصادر فلسطينية بينت أن المساحة التي خربها المستوطنون تبلغ نحو 4 دونمات، في منطقة قريبة من مستوطنة سوسيا المحتلة.

من جهة أخرى، اقتحم الجيش الإسرائيلي مناطق متفرقة من الضفة الغربية واعتقل 7 فلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الاعتقالات تركزت شمال الضفة، وشملت 5 مواطنين في بلدة زيتا شمال طولكرم، ومواطنا من مخيم بلاطة شرق نابلس، وآخر بعد محاصرة منزله في مدينة جنين.

بالتوازي مع ذلك، جددت سلطات الاحتلال إخطارها للمرة الثانية في أسبوع بهدم كافة منازل قرية النعمان البالغ عددها 45 منزلا مأهولا، شرق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وتواجه قرية النعمان التي يقطنها نحو 150 فلسطينيا حصارا ومنعا من البناء منذ 32 عاما، أدى إلى تهجير قسري لنحو 100 من سكانها خلال السنوات الماضية.

وبموازاة إبادة ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، قتل الجيش والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وخلفت الإبادة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في غزة 61 ألفا و258 قتيلا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.