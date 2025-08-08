هجمات روسية أوكرانية متبادلة بعشرات المسيّرات

دمرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 82 مسيّرة من أصل 108 مسيرات روسية هاجمت الأراضي الأوكرانية، وفقا لما أعلنه سلاح الجو عبر تطبيق تليغرام، في حين أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بإسقاط 30 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية الليلة الماضية.

وقال سلاح الجو إن" قوات الدفاع الجوي والصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية تصدت للهجوم الروسي"، ونقلت عنه وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" أنه "حتى الساعة 8 صباحا اليوم الجمعة أسقطت قوات الدفاع الجوي، أو حيدت 82 هدفا جويا، 3 طائرات مسيرة و79 طائرة مسيرة نوع شاهد، وأنواعا مختلفة من أجهزة محاكاة الطائرات المسيرة في شمال وجنوب وشرق ووسط أوكرانيا".

وأفادت الوكالة بتسجيل إصابة 26 مسيرة لعشرة مواقع، وسقوط حطام للمسيرات في 8 أماكن، مضيفة أن القوات الروسية هاجمت مجمعات سكنية في منطقة كييف بطائرات مسيرة ليلة 8 أغسطس/آب، مما تسبب في حرائق وإصابة فتاة تبلغ من العمر 16 عاما وامرأتين تبلغان من العمر 56 و80 عاما.

وفي موسكو قالت وزارة الدفاع، في بيان لها، إن" منظومات الدفاع الجوي العاملة دمرت واعترضت الليلة الماضية 30 طائرة مسيرة أوكرانية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "9 مسيرات منها أسقطت فوق مقاطعة روستوف، و8 فوق شبه جزيرة القرم، و6 فوق مقاطعة ساراتوف، و5 فوق مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وفولجوجراد".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا حربا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.