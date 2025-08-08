ألمانيا توقف تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بسبب خطة احتلال غزة

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، أن ألمانيا ستوقف تصدير المعدات العسكرية التي قد تستخدم في حرب غزة، لإسرائيل "حتى إشعار آخر"، وذلك ردا على خطة الدولة العبرية لاحتلال القطاع الذي يتعرض لحرب إبادة.

وأعرب ميرتس، في بيان، عن قلقه البالغ إزاء استمرار معاناة السكان المدنيين في غزة، مضيفا أن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، والتفاوض على وقف إطلاق النار، يتصدران أولويات ألمانيا.

وأضاف أن فهم كيف يمكن لخطة الجيش الإسرائيلي المساعدة في تحقيق أهداف مشروعة هو أمر "يزداد صعوبة".

وقال المستشار الألماني إنه "مع العملية المخطط لها، تتحمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أكبر" لتقديم المساعدات للمدنيين في غزة، مجددا الدعوة للسماح لـ"منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات غير الحكومية" بالوصول بشكل شامل إلى القطاع.

وأكد ميرتس، أن بلاده "تحضّ الحكومة الإسرائيلية على عدم القيام بأي خطوات إضافية باتّجاه ضم الضفة الغربية".

ويمثّل القرار تحوّلا جذريا في سياسات الحكومة الألمانية التي كانت من أبرز حلفاء إسرائيل الدوليين.

وذكر البرلمان الألماني في يونيو/حزيران، أن تراخيص تصدير عتاد عسكري إلى إسرائيل بقيمة 485 مليون يورو (564 مليون دولار) مُنحت في الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و13 مايو/أيار 2025.

وتتفاقم المخاوف الدولية حيال معاناة الفلسطينيين في غزة، حيث تحذّر الأمم المتحدة ومنظمات من خطر المجاعة.

ووافق مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل، اليوم، على خطة للسيطرة على مدينة غزة، في الوقت الذي توسع فيه إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الانتقادات المتزايدة في الداخل والخارج بسبب الحرب المدمرة المستمرة منذ نحو عامين.

وخلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، احتل الجيش الإسرائيلي كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكث فيها عدة أشهر قبل أن يتراجع في أبريل/نيسان 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه "تدمير البنية التحتية لحماس بالمدينة".