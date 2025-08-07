هولندا تستبعد الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن

استبعدت الحكومة الهولندية، اليوم الخميس، الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن رغم تزايد القلق العام بشأن قطاع غزة، لكنها اعتبرت أن ما يحدث في القطاع الذي مزقته الحرب "يقوض أمن إسرائيل".

وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب في مناقشة برلمانية عاجلة بشأن غزة بعد استدعاء المشرعين من عطلتهم الصيفية إن بلاده "تعطي الأولوية للمشتريات المحلية ومن الاتحاد الأوروبي قبل التوجه إلى دول ثالثة، رافضا في هذا الصدد دعوات تعليق واردات الأسلحة من إسرائيل.

واستدرك فيلدكامب قائلا إن هولندا "اتخذت بالفعل "خطوات مهمة، بما في ذلك حظر السفر على وزيرين إسرائيليين، مضيفا أن "هذه الحرب لم تعد حربا عادلة وصارت تقوض أمن إسرائيل وهويتها"

ويأتي موقف هولندا على النقيض مع مواقف بعض الدول في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأبرزها فرنسا، التي أعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول المقبل.

كما أعلنت بريطانيا أنها ستفعل الأمر نفسه ما لم توافق إسرائيل على وقف لإطلاق النار في غزة وعلى خطوات لتخفيف المعاناة في القطاع الذي يتفشى فيه الجوع.