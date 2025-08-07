محللون إسرائيليون: نتنياهو يمهد للتضحية بالأسرى من أجل مصلحته

قال محللون سياسيون إسرائيليون إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– يحاول تهيئة الشارع لقبول التضحية بالأسرى المتبقين في غزة، وأكدوا أن حرصه على نفسه هو الذي يمنعه من التوصل لصفقة تبادل وليس حركة حماس كما يزعم.

فقد عبر الكاتب والمحلل الإسرائيلي راي بركاي عن اعتقاده بأن اليمين لم يجر نتنياهو لاحتلال غزة بالكامل كما يعتقد البعض، وإنما هو الذي جره اليمين إلى هذا الهدف لأنه يريد البقاء من خلال إرجاء الانتخابات.

كما قال جيريمي فوغل محاضر الفلسفة في جامعة تل أبيب إن نتنياهو يبحث عن القوة التي تنقصه أو يحاول الحفاظ على القوة التي يملكها، وذلك من خلال تفريق كافة الفرق المحيطة به.

ووفقا لهذا الأكاديمي، فإن رئيس الوزراء "يعتمد دائما على سياسة فرق تسد التي يستخدمها بين المتشددين والعلمانيين، وبين الإسرائيليين وبعضهم، وحتى بين حماس وحركة فتح" معتبرا أن "دافعه الوحيد دائما هو البقاء في منصبه".

أما الرئيس السابق للمجلس الأمني الإسرائيلي غيور آيلاند، فقال إن نتنياهو اعتاد تأجيل القرارات لكنه الآن في مفترق طرق، وعليه أن يختار مسارا.

ويرى آيلاند -وهو صاحب خطة الجنرالات التي جرى خلالها تدمير شمال القطاع بشكل كامل قبل الهدنة الأخيرة- أن على نتنياهو أن يختار الذهاب للصفقة الوحيدة المطروحة حاليا والتي تنص على إنهاء الحرب والانسحاب من القطاع مقابل استعادة كل الأسرى، دون فرض أي شروط أخرى.

كما وصف الصفقة بأنها "مرة الطعم" لكنه قال إنها "الأمر الصائب الذي يجب فعله في هذه اللحظة" مؤكدا أن نتنياهو "عاجز عن اتخاذ القرار ليس بسبب مصالحه الحزبية فقط وإنما لأسباب نفسية أيضا".

ولفت آيلاند إلى أن التاريخ "يعج بالقادة الذين امتنعوا عن فعل ما هو صواب لأسباب نفسية".

ترويج للتضحية بالأسرى

على الجهة الأخرى، قال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهر إن عملية احتلال القطاع بالكامل ستعرض الأسرى للخطر، لكنه قال إن على إسرائيل حسم الموقف في غزة.

إعلان

وردا على هذا الكلام، قال الصحفي جاكي ليفي إن زوهر وغيره من الوزراء "لا يحق لهم قانونا ولا بأى منطق آخر التلاعب بحياة الأسرى".

وبالحديث عن مزاعم تقديم حماس شروطا جديدة مستحيلة جعلت التوصل لصفقة أمرا مستحيلا، قالت الناشطة السياسية ريعوت عنبر إن إسرائيل هي التي انتهكت كل ما تم التوصل إليه وليست حماس.

وأشارت عنبر إلى أن إسرائيل هي التي عادت للقتال خلال الهدنتين السابقتين، وقالت "إن آيلاند صاحب خطة الجنرالات يقول إن التوصل لصفقة هو الأمر المنطقي الآن، وإنه أمر ممكن وبطريقة تمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها" مضيفة أن "حديث زوهر الذي يحاول أن يبدو صادقا ليس سوى جزاء حملة دعائية تروج للتضحية بالأسرى".