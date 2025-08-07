تفاصيل حول "روزبه وادي" الذي أعدمته إيران بتهمة التجسس لصالح الموساد

كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية -اليوم الخميس- عن صفة روزبه وادي، الذي أُعدم أمس الأربعاء بتهمة تقديم معلومات عن البرنامج النووي الإيراني لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن وادي نفسه كان عالما نوويا.

وذكرت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية أمس أن وادي أدين بالتخابر لصالح إسرائيل، ونقل معلومات عن عالم نووي قُتل بالهجمات الإسرائيلية على إيران في يونيو/حزيران الماضي.

وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون فيديو قالت إنه يتضمن اعترافات من وادي الذي قال فيه "المنشأتان الرئيسيتان فوردو ونطنز (لتخصيب اليورانيوم) هما اللتان أرسلت معلومات عنهما.

وجاء في الاعتراف "لقد أخبرتهم أنني أعرف هذا وذاك عن فوردو، وقالوا لي (عملاء الموساد) أرسل كل شيء".

وأضاف وادي، الحاصل على درجة الدكتوراه بالهندسة النووية من جامعة أمير كبير للتكنولوجيا، أن "دخول وخروج المواد النووية إلى منشأة تحويل اليورانيوم ومحطة تصنيع الوقود كان مهما جدا بالنسبة لهم".

أموال وجواز سفر

وجاء في تعليق صوتي في الفيديو أن وادي التقى 5 مرات مع عملاء الموساد أثناء وجوده في فيينا، وطُلب منه فتح حساب بعملة مشفرة لتلقي أموال مقابل خدماته.

وقال وادي في الفيديو إن الموساد وعده بجواز سفر أجنبي إذا أكمل التعاون لفترة طويلة.

وعرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليوم لقطة شاشة لورقة بحثية أكاديمية قُدمت في مؤتمر نووي إيراني عام 2012 كتبها وادي بالإضافة إلى أحمد ذو الفقار وعبد الحميد منوشهر، وهما عالمان نوويان قتلتهما إسرائيل في يونيو/حزيران الماضي.

وفي الوثيقة، جرت الإشارة إلى وادي كباحث نووي في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وهي أعلى هيئة نووية في البلاد.

وارتفع عدد عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالتخابر لصالح إسرائيل هذا العام بشكل كبير، إذ تم تنفيذ ما لا يقل عن 8 أحكام بالإعدام في الأشهر القليلة الماضية.

وكانت إسرائيل قد شنت ضربات جوية على إيران على مدى 12 يوما في يونيو/حزيران الماضي، وطالت عددا من كبار المسؤولين العسكريين والعلماء النوويين.

وردت إيران من جانبها بضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما أسفر عن ضرب أهداف عسكرية وأمنية وسقوط عدد من القتلى في إسرائيل.