وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع الشرع في دمشق

قال مصدر حكومي سوري للجزيرة إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يجري في دمشق اليوم الخميس مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية تركية قولها، إن فيدان والشرع سيقيّمان التقدم المحرز بمختلف المجالات بين تركيا وسوريا خلال الأشهر الثمانية التي انقضت منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، إلى جانب التركيز على تعزيز التعاون الثنائي.

ومن المقرر أن يبحث فيدان مع الشرع أيضاً تنسيق الجهود الرامية لإعادة إعمار سوريا وإنعاشها.

وأضافت المصادر أن الجانبين "سيقيمان مخاوف تركيا المتعلقة بالأمن القومي شمال شرق سوريا، إضافة إلى تعاون البلدين في مكافحة التنظيمات الإرهابية، لا سيما تنظيم الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب الكردية".

وأشارت إلى وجود فرص تعاون متعددة بمختلف المجالات بين البلدين بالمرحلة الراهنة، وأكدت حرص تركيا على الاستفادة من هذه الفرص بما يتوافق مع المصالح المشتركة للبلدين ويخدم استقرار سوريا وأمنها.

وتأتي الزيارة -التي لم تحدد مدتها- في إطار الزيارات المتبادلة للمسؤولين على أعلى المستويات بين تركيا وسوريا.

وكانت زيارة فيدان الأولى إلى سوريا في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2024 أي بعد أسبوعين على سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وتلت هذه الزيارة زيارة عمل قام بها فيدان رفقة وزير الدفاع التركي يشار غولر ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن في 13 مارس/آذار الماضي.

بدوره زار الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني تركيا خلال الأشهر الثمانية الماضية في مناسبات مختلفة.