حزب الله يرفض "التسرع المريب" للحكومة وسط مباحثات حول الورقة الأميركية

بدأت الحكومة اللبنانية بعد ظهر اليوم الخميس اجتماعا لاستكمال البحث في نزع سلاح حزب الله ومناقشة الورقة الأميركية المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، بينما رفض الحزب ما وصفه بالتسرع المريب للحكومة بتبني مطالب واشنطن.

وقالت كتلة حزب الله البرلمانية إن "تبني رئيس الحكومة الورقة الأميركية انقلاب على تعهدات التزم بها بالبيان الوزاري"، ورأت أن "التسرع المريب للحكومة ورئيسها بتبني مطالب واشنطن مخالفة ميثاقية ويضرب اتفاق الطائف".

ودعت الكتلة الحكومة اللبنانية لتصحيح "ما انزلقت إليه من تلبية للطلبات الأميركية التي تصب بمصلحة العدو".

وكانت الحكومة اللبنانية قد قررت في اجتماعها السابق أول أمس الثلاثاء تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الجاري وعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري.

وتستكمل الحكومة نقاشاتها اليوم لبحث مضمون مذكرة حملها المبعوث الأميركي توم براك تتضمن جدولا زمنيا لنزع سلاح حزب الله.

وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في مقابلة مع الجزيرة إن الورقة الأميركية ستخضع للتدقيق وإن للحكومة الحق في التعديل عليها.

وأضاف مرقص أن من الممكن أن يرفع الجيش مقترحات لتمكينه من تنفيذ الخطة التطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة.

من ناحية أخرى، قال عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب إن كل خطوط الحوار بالنسبة للحزب مفتوحة، مبينا أن قرار الحكومة هو الذي "تجاوز كل المسائل التي كانت رهن الحوار".

من جهته، قال عضو البرلمان عن حزب القوات اللبنانية نزيه متى للجزيرة إن اكتمال السيادة يتم بتسليم السلاح للجيش وصون الحدود، حسب تعبيره.

ويسري وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لكن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات تجريف وتفجير بجنوب لبنان ويشن غارات شبه يومية.

ولا تزال القوات الإسرائيلية تحتل 5 تلال لبنانية كانت قد سيطرت عليها خلال العدوان الذي تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.