سرايا القدس تقصف آليات وجنودا إسرائيليين توغلوا في خان يونس

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد لاستهداف مقاتليها جنودا وآليات إسرائيلية كانت تتوغل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد تثبيت مقاتلي السرايا منصات قذائف الهاون في منطقة مدمرة قبل أن تقصف قوات الاحتلال.

وتأتي هذه الصور في الوقت الذي تتجه فيه إسرائيل إلى توسيع عملياتها العسكرية بهدف احتلال القطاع بشكل كامل، وهي خطوة يقول رئيس الأركان إيال زامير إنها ستكون "مصيدة إستراتيجية".

وتواصل المقاومة استهداف آليات وجنود الاحتلال في مختلف مناطق القطاع، وذلك مع تعثر مفاوضات التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار.