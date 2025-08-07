تهمة جديدة للمتهم بقتل موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن

أظهرت وثائق محكمة أن الولايات المتحدة وجهت أمس الأربعاء تهمة ارتكاب جريمة كراهية اتحادية ضد المشتبه به في قتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية بالرصاص خارج متحف في واشنطن في مايو/أيار الماضي، بدعوى أنه استهدفهما لأنهما إسرائيليان.

ويواجه إلياس رودريغيز (30 عاما) أيضا تهما بالقتل من الدرجة الأولى وقتل مسؤولين أجانب، وتتضمن لائحة الاتهام نتائج خاصة من شأنها أن تجعله يواجه عقوبة الإعدام في حالة إدانته.

واتُهم رودريغيز بإطلاق النار على يارون ليشينسكي (30 عاما) وسارة لين ميلغريم (26 عاما) عندما كان الاثنان يغادران حدثا في 21 مايو/أيارالماضي في المتحف اليهودي بالعاصمة نظمته اللجنة اليهودية الأميركية الداعمة لإسرائيل.

"فعلتها من أجل غزة"

وقال رودريغيز للشرطة في مكان الحادث "فعلتها من أجل فلسطين. فعلتها من أجل غزة"، حسبما ورد في وثائق رسمية. وروى شهود أنهم سمعوه يهتف "فلسطين حرة" بعد اعتقاله.

ولم يقر المشتبه به بعد بالتهم السابقة التي تشمل التسبب في القتل بسلاح ناري وإطلاق النار في جريمة عنف.

وقالت جانين بيرو المدعية العامة الاتحادية في واشنطن في مايو/أيار الماضي إن الحادث سيتم التحقيق فيه باعتباره جريمة كراهية وقد تصل عقوبة التهم إلى الإعدام.

وتأتي لائحة الاتهام التي أصدرتها هيئة محلفين اتحادية كبرى قبل أن يمثل رودريغيز أمام المحكمة يوم الجمعة.

وتقول اللائحة إن رودريغيز لديه تاريخ من المنشورات العنيفة على الإنترنت ضد الإسرائيليين.

وجاء في لائحة الاتهام أن رودريغيز، قبل إطلاق النار، كتب كلمات أعدها للنشر تلقائيا على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت لاحق من يوم الحادث مرفقة بوثيقة تقول إن منفذي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والمحرضين عليها "فقدوا إنسانيتهم".

وسافر رودريغيز، الذي ولد وترعرع في شيكاغو، إلى واشنطن في اليوم السابق لإطلاق النار.

وذكرت إفادة لمكتب التحقيقات الاتحادي أن لقطات فيديو من كاميرا المراقبة أظهرت رودريغيز وهو يطلق حوالي 20 طلقة على موظفي السفارة ثم توقف مؤقتا لإعادة تعبئة الذخيرة قبل استئناف إطلاق النار.

وقالت الإفادة إنه ألقى سلاحه بعيدا ودخل إلى المتحف حيث اعتقل.

ويرى ناشطون أن ما جرى نتيجة للغضب المتصاعد في أنحاء العالم بسبب جرائم إسرائيل في قطاع غزة والمستمرة منذ 22 شهرا وراح ضحيتها عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين.

وقبل يومين نقلت "سي إن إن" الأميركية أنه في حال إقرار هيئة المحلفين للاتهامات الموجهة لرودريغيز فإن هذه القضية ستكون نموذجا رئيسيا لمنهج إدارة دونالد ترامب في التعامل مع القضايا التي تخص الجالية اليهودية في الولايات المتحدة.