بسبب حرية التعبير.. صحيفة طلابية بجامعة أميركية تقاضي إدارة ترامب

رفعت صحيفة طلابية في جامعة ستانفورد دعوى قضائية على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتهمها بانتهاك حقوق الطلاب الأجانب في حرية التعبير من خلال التهديد بترحيلهم لكتابتهم مقالات تعدها "معادية للولايات المتحدة أو لإسرائيل".

وقالت صحيفة ستانفورد ديلي وطالبان لم تحدد هويتاهما في الدعوى القضائية أمام محكمة اتحادية في كاليفورنيا ضد وزير الخارجية ماركو روبيو ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إن الطلاب الأجانب في الجامعة الواقعة في مدينة بالو ألتو بولاية كاليفورنيا أحجموا عن كتابة مقالات عن الصراع في الشرق الأوسط خشية اعتقالهم واحتجازهم وترحيلهم.

وجاء في الدعوى القضائية أن "هذا الخوف يتعارض مع الحرية الأميركية… يقف تعديلنا الأول حصنا ضد الحكومة التي تنتهك حقا لا يمكن انتزاعه للتفكير والتعبير عن الرأي".

وقال متحدث باسم جامعة ستانفورد إن الصحيفة منظمة مستقلة وإن الجامعة ليست طرفا في الدعوى القضائية.

وحاولت إدارة ترامب ترحيل طلاب عبروا عن آراء داعمة للفلسطينيين، ووصفتهم بأنهم معادون للسامية ومتعاطفون مع متطرفين، وقالت إن وجودهم في البلاد يتعارض مع السياسة الخارجية الأميركية.

وأمر قضاة بالإفراج عن بعض الطلاب الذين اعتقلتهم الإدارة الأميركية واحتجزتهم من دون توجيه اتهامات لهم.

وقالت صحيفة ستانفورد ديلي في دعواها القضائية إن الإدارة دفعت كتّابها الأجانب إلى ممارسة الرقابة الذاتية لتجنب استهدافهم.

ودفعت بأن تهديدات الإدارة تمنعهم من "الانخراط في ممارسات التعبير عن الرأي التي يكفلها القانون مثل حضور الاحتجاجات، واستخدام شعارات معينة، والتعبير علنا عن آرائهم الحقيقية بالسياسة الخارجية الأميركية وإسرائيل وفلسطين".

وطلبت الصحيفة من المحكمة إصدار حكم ينص على أن الدستور الأميركي يمنع الحكومة من ترحيل الأجانب بسبب انخراطهم في حرية التعبير.