بريطانيا تبدأ تنفيذ اتفاق "واحد مقابل واحد" لترحيل المهاجرين

احتجزت -أمس الأربعاء- مجموعة من المهاجرين وصلت إلى المملكة المتحدة بعد عبور بحر المانش، وفقا لاتفاق "واحد مقابل واحد" الجديد، والذي يقضي باحتجاز المهاجرين عند وصولهم إلى بريطانيا ومن ثم ترحيلهم إلى فرنسا، إن لم يكونوا يحملون بطاقات تدل على هويتهم أو سجلات أمنية واضحة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن أول مجموعة تم احتجازها كانت لأشخاص وصلوا دوفير أمس، وهو أول يوم يدخل فيه الاتفاق حيز التنفيذ بعد مصادقة المفوضية الأوروبية عليه.

وقالت وزارة الداخلية إن عمليات الاحتجاز بدأت للذين وصلوا مساء أمس، وسوف يتم احتجازهم في مراكز إبعاد لحين إعادتهم إلى فرنسا.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفات كوبر "أمس، ووفقا لبنود هذه المعاهدة الجديدة الرائدة، تم احتجاز أول مجموعة من الأشخاص الذين يعبرون بحر المانش عقب وصولهم ويسترن جيت فويل، وسوف يستمر احتجازهم لحين إعادتهم إلى فرنسا".

وأضافت "هذا يبعث رسالة إلى كل مهاجر يفكر حاليا في دفع أموال لعصابات الجريمة المنظمة للذهاب إلى المملكة المتحدة بأنه سوف يخاطر بحياته ويهدر أمواله إذا استقل قاربا صغيرا".

وينص اتفاق "واحد مقابل واحد" على إرجاع مهاجر يصل بزورق صغير من بريطانيا إلى فرنسا، مقابل تعهد لندن أن تأخذ محله طالب لجوء لديه روابط، خصوصا عائلية، ببريطانيا يعرب عن رغبته عبر منصة إلكترونية الانتقال إلى هذا البلد.

ومنذ الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، وصل أكثر من 24 ألف مهاجر عبر المانش إلى بريطانيا، وهو رقم قياسي لهذا العام، وفقا للسلطات البريطانية.