"الموت للعرب" جملة ظهرت بجانب سموتريتش وتبرّأ منها

أثارت صورة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الجدل أثناء زيارته لمستوطنة صانور التي تم إخلاؤها في وقت سابق، حيث وقف بجانب عامود عليه كتابات عنصرية معادية للعرب كـ"الموت للعرب".

وزعم سموتريتش، الذي يعد أحد أركان اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، أنه رأى الكتابة بعد انتشار الصورة.

وادعى أنه ينأى بنفسه ومن معه في الصورة عن تلك الكتابات، ولم يفت الوزير المتطرف مهاجمة الإعلام ومحاولة الترويج لمشاريعه الاستيطانية، إذ اعتبر أن "ما يؤلم الإعلام ليس الكتابة الغبية، بل أن الوزير يقود ثورة استيطان وأمن في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)"، حسب قوله.

وكان سموتريتش قد زار برفقة رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة المحتلة ومستوطنون اليوم الخميس موقع مستوطنة صانور المخلاة منذ 20 عاما قرب مدينة جنين شمالي الضفة المحتلة، مؤكدا عزم إسرائيل فرض السيادة على الضفة، على حد قوله.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن زيارة سموتريتش لمستوطنة صانور المخلاة تهدف للتمهيد إلى إعادة بنائها من جديد.

وخلال الزيارة، قال سموتريتش إن تل أبيب تعمل على تصحيح الأخطاء، بإشارة إلى فك الارتباط عام 2005، الذي انسحبت على إثره إسرائيل من 4 مستوطنات بالضفة الغربية ومستوطنات قطاع غزة.

وكانت المستوطنات التي انسحب منها الاحتلال في الضفة الغربية هي: صانور وغانيم وكاديم وحومش.

وأعلنت إسرائيل في مايو/أيار الماضي إلغاء ما يسمى قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية المحتلة، سامحة بذلك بعودة المستوطنين إلى مستوطنات صانور وغانيم وكاديم، قرب مدينتي جنين ونابلس التي كان يحظر عليهم دخولها منذ صدور أمر بإخلائها عام 2005.

وكان قد سُمح في العام الماضي للمستوطنين بدخول مستوطنة حومش شمال الضفة، بعد أن أقر الكنيست تعديلا لقانون فك الارتباط.