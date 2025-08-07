الداخلية السورية تفكك خلية لتنظيم الدولة بإدلب وتضبط أسلحة

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، تفكيك خلية لتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة حارم بريف محافظة إدلب، في حين توعد وزير الداخلية أنس خطاب بمكافحة جميع أشكال "الإرهاب".

وقالت الوزارة في منشور عبر منصة إكس إن قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة عملية أمنية نوعية استهدفت خلية لتنظيم الدولة بمنطقة حارم.

وأضافت أن الخلية التي فككت بالكامل تبين أن أفرادها اغتالوا 3 عراقيين بمدينتي سلقين وعزمارين بريف إدلب الغربي وقرية كفتين شمال إدلب.

وأوضحت الوزارة أن وحدة المهام الخاصة ضبطت مستودع أسلحة متنوعة شملت سترًا ناسفة وعبوات متفجرة وقناصات ورشاشات خفيفة وقذائف هاون إلى جانب مواد متفجرة وورشة مخصصة للتصنيع والتفخيخ.

وختمت بالقول إننا "ماضون في أداء واجبنا الوطني بكل إصرار وثبات حتى اجتثاث كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطنين".

من جهته، قال خطاب إن رجال الأمن يثبتون أنهم صمام الأمان لسورية وشعبها، مؤكدا نجاح أجهزة الأمن في القضاء على الخلايا التابعة لتنظيم الدولة وفلول النظام التي "تعمل ضمن أجندات متباينة توحدت مصالحها ضد الدولة الجديدة".

يشار إلى أن وزارة الداخلية السورية كثفت عملياتها الأمنية في مختلف المحافظات مستهدفة فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وبقايا تنظيم الدولة وعناصر متورطين في عمليات تهريب الأسلحة وإثارة الفوضى.