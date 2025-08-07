إسرائيل توقع صفقة لتصدير الغاز إلى مصر بـ35 مليار دولار

أعلنت إسرائيل توقيع صفقة بقيمة 35 مليار دولار لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، وُصفت بأنها "الأكبر في تاريخها"، وفقا لوزير الطاقة إيلي كوهين.

وأوضحت شركة "نيو ميد"، الشريكة في حقل ليفياثان الإسرائيلي أن الصفقة تتضمن بيع نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمصر حتى عام 2040 أو حتى استيفاء كل الكميات المنصوص عليها في العقد.

من جانبه، قال وزير الطاقة الإسرائيلي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن "توقيع أكبر صفقة غاز في التاريخ يُعد خبرا هاما من الناحية الأمنية السياسية وكذلك من الناحية الاقتصادية".

وأضاف "إنها ترسخ مكانتنا كقوة إقليمية رائدة في الطاقة تعتمد عليها جاراتنا وتحتاج إليها. بالإضافة إلى ذلك، فهي بشرى عظيمة للاقتصاد الإسرائيلي، إذ ستدخل مليارات الدولارات إلى خزينة الدولة، وتوفر فرص عمل، وتعزز الاقتصاد".

وقالت وكالة رويترز إن "من المتوقع أن تخفف هذه الصفقة من أزمة الطاقة في مصر، التي أنفقت مليارات الدولارات على استيراد الغاز الطبيعي المسال منذ أن أصبحت الإمدادات لديها لا تفي بالطلب".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هذه الصفقة تضاف إلى اتفاقية التصدير السابقة من عام 2019 التي شملت 60 مليار متر مكعب، مما يعني أن حجم التصدير إلى مصر سيتضاعف 3 مرات.

ويجري ضخ الغاز عبر خطوط أنابيب، مما يجعله أرخص من الغاز الطبيعي المسال الذي ترتفع تكلفته بسبب ما يتطلبه من تبريد فائق لتحويله إلى سائل يمكن نقله عن طريق السفن ثم إعادة تحويله إلى غاز عندما يصل إلى وجهته.

ونقلت رويترز عن "مبادرة بيانات المنظمات المشتركة" المعروفة اختصارا باسم "جودي" أن إمدادات الغاز من إسرائيل تشكل ما بين 15% و20% مما تستهلكه مصر.

وبدأ حقل ليفياثان الواقع في البحر المتوسط إنتاجه عام 2020، ويزود الأردن أيضا بكميات من الغاز الطبيعي. وتوقفت صادرات هذا الحقل مؤقتا خلال الحرب الإسرائيلية على إيران التي استمرت 12 يوما.