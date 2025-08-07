أسامه حمدان: أي قوة تدخل غزة ستعامل أنها قوة احتلال

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامه حمدان إن الحركة ستتعامل مع أي قوة سيتم تشكيلها وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أنها قوة احتلال ترتبط بإسرائيل.

وأكد حمدان أن تصريحات نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، "تكشف عن عجزه في مواجهة المقاومة، وإعلانه عن قوات عربية سيدخل المنطقة في مأزق جديد".

وكان نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب، قد كشف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية أنه ينوي احتلال قطاع غزة دون الاحتفاظ به، وتسليمه لقوات عربية لا تهدد إسرائيل، على حد وصفه.

وانتقد حمدان الموقف الدولي، مشيرا إلى أن "أخطر ما فعله المجتمع الدولي هو إعطاء الكيان الصهيوني الوقت الكافي لإكمال جرائمه"، مشيرا إلى أن إسرائيل تمنع "المساعدات عمدا، ولا أحد يحاسبها على المجاعة في قطاع غزة".

وفي هذا السياق، طالب حمدان بالسماح بدخول المساعدات للقطاع عبر معبر رفح.

وشدد على أن "المقاومة هي السبيل الوحيد لدحر الاحتلال، وستنتهي حال إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة"، موضحا أن الاحتلال "يريد أن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني بمزيد من سفك الدماء وتدمير البيوت، لكنه سيفشل".

الأردن ينتقد نتنياهو

وفي أول رد فعل عربي رسمي على تصريحات نتنياهو بأن إسرائيل تريد تسليم غزة لقوات عربية تتولى حكمها، قال مسؤول أردني لوكالة رويترز "إن العرب لن يدعموا إلا ما يتفق عليه الفلسطينيون ويقررونه".

وأضاف المسؤول أن الأمن في غزة يجب أن يتم عبر المؤسسات الفلسطينية الشرعية، وشدد المسؤول الأردني أن العرب "لن يوافقوا على سياسات نتنياهو ولن يصلحوا ما أفسده".