4 قتلى في تحطم طائرة تابعة للدفاع المدني بالجزائر

قتل 4 أشخاص، بينهم ضابطان من الحماية المدنية (الدفاع المدني) ومواطن تشيلي، في تحطّم طائرة قرب مدينة جيجل على السواحل الشمالية للجزائر.

وذكر بيان للحماية المدنية أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أن الطائرة من صنع شركة زيلين التشيكية وكانت تستخدم للاستطلاع.

وأوضح أن الطائرة تحطّمت على مستوى مطار فرحات عباس بولاية (محافظة) جيجل "أثناء مهمة تدريبية" وقد "توفي 4 أشخاص كانوا يؤدّون واجبهم المهني".

وأشار البيان إلى أن القتلى هم ضابطان من الحماية المدنية أحدهما برتبة مقدّم هو "قائد المجموعة الجوية للحماية المدنية" والثاني برتبة نقيب هو "طيار متربّص"، بينما القتيل الثالث هو "ممرّن من مدرسة طيران"، في حين أن القتيل الرابع هو "مسيّر شركة طيران تراكتور يحمل الجنسية التشيلية".

وأكد البيان أن الجهات المختصة باشرت تحقيقا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.