41 شهيدا بغزة منذ الفجر والأونروا تدين قتل الباحثين عن الطعام

أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة أن عدد الأشخاص الذين استشهدوا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم ارتفع إلى 41، بينهم 18 من طالبي المساعدات في مناطق متفرقة من القطاع.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الإسعاف والطوارئ في غزة، اليوم الأربعاء، انتشال جثامين 4 فلسطينيين استشهدوا أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الإنسانية قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل أوضاع إنسانية كارثية يعيشها سكان القطاع، وسط استمرار الحصار ونقص حاد في الغذاء والمساعدات الأساسية.

وقدمت وزارة الصحة بغزة في بيانها اليومي معطيات جديدة بشأن حصيلة الشهداء والمصابين في حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ نحو عامين.

وقالت إن 138 شخصا استشهدوا، وأصيب 771 آخرون بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت أن 87 شخصا استشهدوا، وأصيب 570 من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو ما يرفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 61 ألفا و158 شهيدا، و151 ألفا و442 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

مشاهد توثق استشهاد عدد من طالبي المساعدات بنيران الاحتلال الإسرائيلي في منطقة زيكيم شمالي قطاع #غزة#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/E5BIClVL6X — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 6, 2025

الأونروا: لا يمكن استمرار قتل الفلسطينيين

وأمام استمرار حملة الإبادة وسياسة التجويع، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا -اليوم الأربعاء- أنه لا يمكن استمرار قتل إسرائيل للفلسطينيين أثناء محاولتهم إيجاد طعام لعائلاتهم.

وقالت الأونروا -في منشور على حساب الوكالة الأممية عبر منصة إكس– إن الأمم المتحدة تحذر منذ شهور من العواقب التي تتكشف في غزة، وإن الفلسطينيين اليوم يتضورون جوعا، ويتعرضون لإطلاق النار أثناء محاولتهم إيجاد طعام لعائلاتهم.

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وشددت على أنه لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر، ويجب اتخاذ قرار سياسي بفتح المعابر دون شروط، مؤكدة على ضرورة السماح للأمم المتحدة وشركائها بالقيام بعملهم.