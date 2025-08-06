واشنطن تتحدث عن تقدم بشأن حرب أوكرانيا وزيلينسكي يهاتف ترامب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه بحث مع نظيره الأميركي دونالد ترامب زيارة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو، اليوم الأربعاء، وإنه أكد دعم أوكرانيا للسلام العادل وتصميمها المستمر على الدفاع عن نفسها.

وأضاف على موقع إكس "ستدافع أوكرانيا بالتأكيد عن استقلالها، مشيرا إلى أن قادة أوروبيين انضموا إلى المكالمة مع ترامب".

وكان ويتكوف قد اجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نحو ثلاث ساعات، في محاولة لتحقيق انفراجه باتجاه إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، التي تفاخر ترامب بأنه قادر على إنهائها خلال 24 ساعة من توليه منصبه.

وفي السياق ذاته أعلن ترامب أن ويتكوف أحرز "تقدما كبيرا" في اجتماعه مع بوتين، وأضاف في منشور على موقع تروث سوشيال أنه أطلع بعض حلفاء واشنطن الأوروبيين على آخر المستجدات بعد اجتماع ويتكوف مع بوتين، الذي ركّز على إنهاء الحرب المستمرة منذ فبراير/شباط 2022.

ومضى قائلا "يتفق الجميع على أن هذه الحرب يجب أن تنتهي، وسنعمل على تحقيق ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة".

سار على ما يرام

وكان مسؤول بالبيت الأبيض قد ذكر في وقت سابق أن الاجتماع سار على ما يرام، وأن موسكو حريصة على مواصلة التعاون مع الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من ذلك أوضح أنه لا يزال من المتوقع فرض العقوبات الثانوية على الدول التي تتعامل تجاريا مع روسيا يوم الجمعة المقبل، دون إعطاء تفاصيل.

وكان ترامب هدد بفرض عقوبات على موسكو، وعقوبات ثانوية على الدول التي تشتري نفطها، إذا لم تُتخذ أي خطوات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.