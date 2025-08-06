مصرع وزيرين بارزين في تحطم مروحية بغانا

لقي وزيران بارزان مع 6 أشخاص آخرين مصرعهم في حادث تحطم مروحية مأساوي بدولة غانا.

وقالت مصادر صحفية غانية إن من بين القتلى وزير الدفاع إدوارد أوماني بواماه، ووزير البيئة إبراهيم مرتضى محمد.

وقد أكد رئيس ديوان الرئاسة جوليوس ديبراه النبأ، معربا عن تعازي الحكومة لأسر الضحايا.

وقال ديبراه إن "الرئيس والحكومة يتقدمان بأحر التعازي والتضامن مع أسر رفاقنا والجنود الذين سقطوا أثناء تأدية واجبهم الوطني".

كما شملت قائمة الضحايا الحاج محمد منير ليمونا منسق الأمن الوطني ووزير الزراعة السابق، إلى جانب صامويل سارفونغ نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي التابع للرئيس ماهاما.

وقال موقع نوتيزي الإيطالي إن الطائرة العسكرية، وهي مروحية، اختفت من على شاشات الرادار بعد دقائق من إقلاعها من العاصمة أكرا.

وبعد وقت قصير من تأكيد وقوع الحادث، أعلنت السلطات المختصة أنها تتابع التحقيقات عن كثب. كما أعلنت الرئاسة أن جميع الإجراءات اللازمة ستُتخذ للتحقيق في أسباب الحادث، وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي مستقبلا.

وقد باشرت وزارة الدفاع بالفعل تحقيقا لتحديد الملابسات الدقيقة للحادث. وتوجد قوات الأمن والدفاع المدني في موقع الحادث لجمع المعلومات.

ووفقا للحكومة الغانية، أقلعت المروحية من أكرا في تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، متجهة إلى مدينة أوبواسي شمال غرب العاصمة، إلا أن الاتصال بالرادار انقطع بعد وقت قصير من الإقلاع.

في أعقاب هذا الحدث، أمرت الحكومة الغانية بتنكيس الأعلام حدادا على أرواح الضحايا، كما علّق الرئيس ماهاما جميع أنشطته الرسمية لهذا اليوم.