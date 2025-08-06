مستشار مودي يزور موسكو بعد تهديد واشنطن بزيادة الرسوم الجمركية

يزور أجيت دوفال مستشار رئيس الوزراء الهندي للأمن القومي موسكو -اليوم الأربعاء- بعد أن هددت واشنطن بزيادة الرسوم الجمركية على نيودلهي بسبب شرائها النفط الروسي.

وذكرت صحيفة "هندو" أن دوفال توجه إلى العاصمة الروسية مساء أمس، وهو ما أكدته قناة "إن تي دي في" التلفزيونية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو.

وأول أمس، قالت الخارجية الهندية إن الضغط الأميركي لوقف مشترياتها من النفط الروسي "غير مبرر وغير منطقي" وتعهدت بحماية مصالح البلاد.

وأوضحت الهند أنها بدأت الاستيراد من روسيا لأن الإمدادات التقليدية تم تحويلها إلى أوروبا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وقال الخبير الاقتصادي شيلان شاه لدى "كابيتال إيكونوميكس" إن الهند تستطيع من حيث المبدأ إيجاد موردين آخرين بسهولة نسبيا ودون تأثير اقتصادي كبير، ولكن ذلك يشكل تحديا من الناحية السياسية.

وأوضح شيلان شاه في مذكرة أن صناع السياسات سيبدون تحفظا حيال الإضرار بالعلاقات مع روسيا والتي غالبا ما تكون ودية، ومنذ مدة طويلة.

وأعلنت أوكرانيا أمس العثور على مكونات هندية الصنع في مسيرات روسية.

وقد زودت روسيا الهند بما يصل إلى 76% من وارداتها العسكرية بين عامي 2009 و2013، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

ومع تراجع هذه النسبة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، ما زالت الهند تعتمد على روسيا للتزود بالقطع الأساسية.