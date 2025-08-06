محتجون أمام مؤسسات إخبارية أميركية: أوقفوا تواطؤ الإعلام في إبادة غزة

تظاهر عدد من الأميركيين أمام مكاتب مؤسسات إخبارية معروفة منها "إن بي سي" و"فوكس نيوز" في العاصمة واشنطن، احتجاجا على تغطيتها المنحازة لمصلحة إسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وطالب المحتجون خلال المظاهرة التي نُظّمت الثلاثاء وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في تغطية الحرب على غزة، ورفعوا لافتات كتب عليها "الإعلام يكذب.. غزة تموت" و"أوقفوا تواطؤ الإعلام في الإبادة الجماعية".

ونقلت وكالة الأناضول عن منظمة المظاهرة حزامي برمدا قولها: "على مدار 22 شهرا تتعرض غزة لهجوم متواصل، راح ضحيته عشرات الآلاف كثير منهم أطفال، ومع ذلك لا تزال العديد من وسائل الإعلام صامتة ومراوغة، بل متواطئة".

ولفتت برمدا إلى أن المؤسسات الإخبارية المنحازة تستخدم لغة مضللة وتغيّب الجناة، مثل: "الناس يتضورون جوعا" بدلا من "إسرائيل تجوّع الناس"، مضيفة أنها تقلل من حجم الفظائع التي تُرتكب في القطاع و"تعمل على إظهار عمليات الإبادة الجماعية على أنها حالات فردية وتسعى لإخفاء أصوات الفلسطينيين".

المؤسسات الإخبارية المنحازة تستخدم لغة مضللة وتغيّب الجناة، مثل: "الناس يتضورون جوعا" بدلا من "إسرائيل تجوّع الناس" بواسطة منظمة التظاهرة

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تزايدت الانتقادات حول الانحياز الواضح لوسائل إعلام كبرى إلى الرواية الإسرائيلية في تغطيتها للحرب على القطاع، عبر تبرير الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين، ومحاولة التقليل من شأن معاناة الفلسطينيين.

يشار إلى أن أكثر من 600 صحفي ومراسل حربي وقعوا عريضة مطلع الشهر الجاري تطالب بالسماح للصحافة الأجنبية بالدخول الفوري -ومن دون قيود- إلى قطاع غزة، معتبرين أن استهداف الصحفيين في القطاع والقيود التي تفرضها إسرائيل على دخوله يشكل أسوأ حجب إعلامي في الصراعات الحديثة، كما يشكل سابقة عالمية خطيرة.